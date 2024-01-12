Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи

Правительство, Сельское хозяйство
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Принято постановление правительства, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz

"В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 и пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Провести национальную сельскохозяйственную перепись Республики Казахстан с 1 августа по 20 октября 2025 года", - говорится в документе, опубликованном на primeminister.kz.

Также поручено возложить на специально созданную комиссию координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов при проведении национальной сельскохозяйственной переписи в 2025 году.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

#Правительство #сельское хозяйство #постановление #перепись

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