Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи

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"В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 и пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Провести национальную сельскохозяйственную перепись Республики Казахстан с 1 августа по 20 октября 2025 года", - говорится в документе, опубликованном на primeminister.kz.

Также поручено возложить на специально созданную комиссию координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов при проведении национальной сельскохозяйственной переписи в 2025 году.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.