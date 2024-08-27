Алмасадам Саткалиев: Альтернативы АЭС нет

Энергетика , АЭС
135
Гульмира Кунапия
корреспондент

По прогнозам Минэнерго, к 2035 году потребление электроэнергии в Казахстане вырастет до 152,4 млрд кВтч

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что с учетом роста экономики и населения, принимаемых мер недостаточно для удовлетворения будущего дефицита электроэнергии, передает Kazpravda.kz 

В ходе заседания правительства министр отметил, что международные финансовые институты отказываются инвестировать в строительство угольных электростанций. 

«Реализовать масштабный ввод газовой генерации нет возможности  из-за ограниченности ресурсов газа в стране. В свою очередь возобновляемые источники энергии не могут служить надежным базовым источником генерации электроэнергии из-за зависимости от природно-климатических условий, которые делают их работу непредсказуемой. Как показывает мировая практика, строительство атомной электростанции представляется единственно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергонезависимости Казахстана. На современном этапе альтернативы АЭС – нет», — подчеркнул Саткалиев.

Он отметил, что устойчивый рост экономики страны сопровождается увеличением спроса на электроэнергию. Для реализации новых проектов в таких секторах, как промышленность, металлургия, транспорт, IT, фармацевтика, переработка сельскохозяйственной продукции, уже сейчас необходим значительный объем электроэнергии. 

«Данные проекты нацелены на создание новых рабочих мест, стимулирование экономического роста и повышение  благосостояния граждан. Однако их развитие сдерживается недостатком энергомощностей в стране. Ситуация может усложниться, если не будут приняты срочные меры по строительству новых устойчивых источников энергии – возобновляемых, регулирующих и базовых мощностей», — подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Основная доля выработки электроэнергии на сегодня приходится на угольные станции, обеспечивающие 66% от выработки. Рост демонстрирует сектор ВИЭ: количество объектов достигло 148 с долей выработки около 6%. 

По прогнозам Минэнерго, к 2035 году потребление электроэнергии в Казахстане вырастет до 152,4 млрд кВтч. При этом выработка действующих энергоисточников по ряду объективных причин снизится до менее 135 млрд кВтч. В ближайшие 10 лет Казахстану необходим ввод новых генерирующих мощностей суммарной мощностью 26,5 ГВт. 

В данном направлении проводится соответствующая работа. Заключены 22 инвестиционных соглашения по модернизации и расширению действующих электростанций за счет частных инвестиций. Реализуется портфель проектов по строительству маневренных газовых электростанций в Ұлытау, Кызылординской, Туркестанской областях, Алматы суммарной мощностью свыше 3 500 МВт. Принимаются меры по строительству новых ТЭЦ.

Вместе с тем, учитывая рост экономики и населения, принимаемых мер недостаточно для удовлетворения будущего дефицита электроэнергии. По словам министра, мировая практика показывает, что строительство атомной электростанции представляется единственно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергонезависимости Казахстана.

#дефицит #Саткалиев #АЭС #потребность

Популярное

Все
Большое путешествие на маленьких авто
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Сотрудник спецЦОНa занизил сумму утильсбора
Поплатились за бюджетные хищения: об уголовных делах в отношении ряда чиновников рассказали в Антикоре
Задержаны учредители частных детсадов в Алматинской области
Не разговаривайте с незнакомцами: как не попасться на уловки мошенников
Запасайтесь, пока нет очередей: В Карагандинской области действуют 54 точки продажи угля населению
Немалые средства понадобятся КТЭК для снижения критического уровня изношенности оборудования
О процессе образования радионуклидов и воздействии АЭС на окружающую среду, рассказал эксперт
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Таджикистан направил Казахстану около 500 млн кубометров воды
Первый завод по глубокой переработке яйца построят в РК в 2025 году
Covid-19: Минздрав опроверг слухи о переполненных больницах
Нужна диктатура закона
Успешно выступаем на международных аренах
Дни культуры округа Тачэн прошли в Семее
Лидеры первенства завершили очные поединки вничью
Семинар для журналистов организовал Верховный суд
Ожившие полотна
Почти 100 полицейских попались на коррупции с начала года
Округ один, а оплата – разная
Хлеборобам непонятны правила игры
Стратегическое партнерство и братские связи
Николай Веревочкин – автор книг и охотник за книгами
Вам пакет. Экологический!
Нужно ли строить АЭС в Казахстане, рассказали эксперты
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Димаш Кудайберген покажет природу Казахстана в своем новом клипе
Взрыв в кафе Уральска: предпринимателя приговорили к лишению свободы
Продукты питания из Казахстана пользуются популярностью среди китайских покупателей
Погружение в древность
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Кредиты, выданные без согласия одного из супругов, банк обязан списать – АРРФР
Павлодарка отсудила 5 млн тенге за смерть отца
Мифы об АЭС разрушат знания
Землю на побережье Каспийского моря вернули государству
За подготовкой к новому учебному году в Алматы пристально следит общественный совет города
Памятник погибшим шахтёрам открыли в Караганде
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Строительство АЭС: принято постановление правительства по в…
О процессе образования радионуклидов и воздействии АЭС на о…
Немалые средства понадобятся КТЭК для снижения критического…
Запасайтесь, пока нет очередей: В Карагандинской области де…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]