Алмасадам Саткалиев: Альтернативы АЭС нет

По прогнозам Минэнерго, к 2035 году потребление электроэнергии в Казахстане вырастет до 152,4 млрд кВтч

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что с учетом роста экономики и населения, принимаемых мер недостаточно для удовлетворения будущего дефицита электроэнергии, передает Kazpravda.kz

В ходе заседания правительства министр отметил, что международные финансовые институты отказываются инвестировать в строительство угольных электростанций.

«Реализовать масштабный ввод газовой генерации нет возможности из-за ограниченности ресурсов газа в стране. В свою очередь возобновляемые источники энергии не могут служить надежным базовым источником генерации электроэнергии из-за зависимости от природно-климатических условий, которые делают их работу непредсказуемой. Как показывает мировая практика, строительство атомной электростанции представляется единственно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергонезависимости Казахстана. На современном этапе альтернативы АЭС – нет», — подчеркнул Саткалиев.

Он отметил, что устойчивый рост экономики страны сопровождается увеличением спроса на электроэнергию. Для реализации новых проектов в таких секторах, как промышленность, металлургия, транспорт, IT, фармацевтика, переработка сельскохозяйственной продукции, уже сейчас необходим значительный объем электроэнергии.

«Данные проекты нацелены на создание новых рабочих мест, стимулирование экономического роста и повышение благосостояния граждан. Однако их развитие сдерживается недостатком энергомощностей в стране. Ситуация может усложниться, если не будут приняты срочные меры по строительству новых устойчивых источников энергии – возобновляемых, регулирующих и базовых мощностей», — подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Основная доля выработки электроэнергии на сегодня приходится на угольные станции, обеспечивающие 66% от выработки. Рост демонстрирует сектор ВИЭ: количество объектов достигло 148 с долей выработки около 6%.

По прогнозам Минэнерго, к 2035 году потребление электроэнергии в Казахстане вырастет до 152,4 млрд кВтч. При этом выработка действующих энергоисточников по ряду объективных причин снизится до менее 135 млрд кВтч. В ближайшие 10 лет Казахстану необходим ввод новых генерирующих мощностей суммарной мощностью 26,5 ГВт.

В данном направлении проводится соответствующая работа. Заключены 22 инвестиционных соглашения по модернизации и расширению действующих электростанций за счет частных инвестиций. Реализуется портфель проектов по строительству маневренных газовых электростанций в Ұлытау, Кызылординской, Туркестанской областях, Алматы суммарной мощностью свыше 3 500 МВт. Принимаются меры по строительству новых ТЭЦ.

Вместе с тем, учитывая рост экономики и населения, принимаемых мер недостаточно для удовлетворения будущего дефицита электроэнергии. По словам министра, мировая практика показывает, что строительство атомной электростанции представляется единственно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергонезависимости Казахстана.