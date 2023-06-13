Алматинец осужден за незаконный заработок на криптовалюте

Сумма поступивших денег на криптокошелек "Binanсe" достигла почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге,

Фото: psm7.com

Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, сообщает Kazpravda.kz.

Как стало известно, житель города с 2019 по 2022 год незаконно занимался обменом криптовалюты.

"В ходе следствия было выявлено, что Интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг", - рассказали в АФМ.

Сумма поступивших денег на криптокошелек "Binanсe" достигла почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 годы по ИП составил почти 94 млн тенге.

Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа, добавили в агентстве.