Алматинские бизнесмены поддержали национальный мессенджер Aitu

Цифровизация
127

В Алматы прошло совещание по будущему IT и креативной экономики

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы на площадке MOST IT HUB прошло расширенное совещание Регионального совета РПП «Атамекен»  Алматы и Отраслевого совета по креативным индустриям и IT.

На площадке, которая стала важной платформой для диалога и выработки совместных шагов по укреплению IT-сектора и развитию цифровой экономики, собрались представители бизнеса, технологических компаний, инвесторы и индустриальные партнеры.

Участники обсудили ключевые вопросы развития IT-отрасли в Казахстане: от цифровизации и B2B-решений в промышленности до перспектив венчурного финансирования и сотрудничества с финансовым сектором.

Отдельное обсуждение было посвящено мессенджеру Aitu. В частности, представители компании BTS Digital провели презентацию сервиса, рассказали о его возможностях по интеграции в цифровую экосистему Казахстана.

Жаркынбек Азаматов, и.о. генерального директора BTS Digital:

«Будущее Казахстана в технологическом прогрессе и развитие Aitu мы рассматриваем как один из шагов в этом направлении. В центре нашей работы – пользователь. Важно, чтобы Aitu был удобным и полезным в повседневной жизни. Мы развиваем платформу как инструмент для граждан, бизнеса и госструктур. Сегодня в супераппе доступны решения для компаний – от интеграции с чат-ботами и колл-центрами до запуска мини-приложений. Это новые возможности для роста и партнерств».

Опытом цифровизации в финансовом секторе и интеграции с IT-решениями поделился первый заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана» Даурен Сартаев, который также высказался о мессенджере Aitu:

«Сегодня было полезно узнать о прогрессе в продвижении отечественного мессенджера Aitu, за развитием которого мы давно наблюдаем. Тот набор функций, который уже реализован может послужить хорошей конкурентной основой для дальнейшего развития сервиса. Особенно в условиях конкуренции с зарубежными аналогами. Это серьезный шаг к укреплению цифрового суверенитета страны».

Итоги совещания подвел председатель Регионального совета НПП «Атамекен» города Алматы Нурсултан Шоканов:

«Глава Государства методично и системно создает у нас в стране условия для полноценного развития цифровой экосистемы, постоянно подчеркивая, что от этого зависит конкурентоспособность нашего государства. Наша роль, как бизнеса, так и граждан, сформировать «цифровой потребительский патриотизм», давая шанс отечественным продуктам и сервисам благодатную почву для их развития и повышения конкурентоспособности на мировых рынках».

Также на совещании выступили управляющий партнер инвестиционного фонда BYB Production А.Белисбеков, член совета директоров ЧК «Omir Group Ltd» Д.Кунаев, которые отметили важность развития отечественного IT-рынка, разработки и продвижения казахстанских продуктов, в том числе мессенджера Aitu.

#Алматы #бизнес #AITU

Популярное

Все
Жители Шымкента не спешат платить
Судебная реформа сквозь призму конституционных преобразований
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Казахстан – Иордания: новый этап доверительного диалога
Первостепенная необходимость
Голосом сердца
Строительство идет по графику
Новые вызовы – новые решения
Символ политического обновления
Растить своих специалистов
Инновации в образовании
Свое жилье – основа стабильности и благополучия
Формирование правового мышления
В Китае завершили испытания самого высокого моста в мире
Арман Мыса стал бронзовым призером ЧМ по дзюдо среди кадетов
В ChatGPT вводят родительский контроль
Важный институт демократии
30 казахстанцев прошли через Святые врата в Ватикане
Профессионализм и преданность делу
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
«Байдың баласы»: новая казахстанская комедия вышла в прокат
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
О чем расскажут старинные карты
В Бишкеке прошёл III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Литературная карта мира
Газ приходит в глубинку
Британцы нашли клад на кухне
В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Казахстанцам обеспечат постоянный доступ к сервисам eGov, A…
Костанайская область представила стратегию цифровой трансфо…
«Не мешает личной жизни» – Минцифры прокомментировало внедр…
Более 4,7 млн медсправок оформлены в электронном формате в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]