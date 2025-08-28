Фото: Kazpravda.kz

В Алматы на площадке MOST IT HUB прошло расширенное совещание Регионального совета РПП «Атамекен» Алматы и Отраслевого совета по креативным индустриям и IT.

На площадке, которая стала важной платформой для диалога и выработки совместных шагов по укреплению IT-сектора и развитию цифровой экономики, собрались представители бизнеса, технологических компаний, инвесторы и индустриальные партнеры.

Участники обсудили ключевые вопросы развития IT-отрасли в Казахстане: от цифровизации и B2B-решений в промышленности до перспектив венчурного финансирования и сотрудничества с финансовым сектором.

Отдельное обсуждение было посвящено мессенджеру Aitu. В частности, представители компании BTS Digital провели презентацию сервиса, рассказали о его возможностях по интеграции в цифровую экосистему Казахстана.

Жаркынбек Азаматов, и.о. генерального директора BTS Digital:

«Будущее Казахстана в технологическом прогрессе и развитие Aitu мы рассматриваем как один из шагов в этом направлении. В центре нашей работы – пользователь. Важно, чтобы Aitu был удобным и полезным в повседневной жизни. Мы развиваем платформу как инструмент для граждан, бизнеса и госструктур. Сегодня в супераппе доступны решения для компаний – от интеграции с чат-ботами и колл-центрами до запуска мини-приложений. Это новые возможности для роста и партнерств».

Опытом цифровизации в финансовом секторе и интеграции с IT-решениями поделился первый заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана» Даурен Сартаев, который также высказался о мессенджере Aitu:

«Сегодня было полезно узнать о прогрессе в продвижении отечественного мессенджера Aitu, за развитием которого мы давно наблюдаем. Тот набор функций, который уже реализован может послужить хорошей конкурентной основой для дальнейшего развития сервиса. Особенно в условиях конкуренции с зарубежными аналогами. Это серьезный шаг к укреплению цифрового суверенитета страны».

Итоги совещания подвел председатель Регионального совета НПП «Атамекен» города Алматы Нурсултан Шоканов:

«Глава Государства методично и системно создает у нас в стране условия для полноценного развития цифровой экосистемы, постоянно подчеркивая, что от этого зависит конкурентоспособность нашего государства. Наша роль, как бизнеса, так и граждан, сформировать «цифровой потребительский патриотизм», давая шанс отечественным продуктам и сервисам благодатную почву для их развития и повышения конкурентоспособности на мировых рынках».

Также на совещании выступили управляющий партнер инвестиционного фонда BYB Production А.Белисбеков, член совета директоров ЧК «Omir Group Ltd» Д.Кунаев, которые отметили важность развития отечественного IT-рынка, разработки и продвижения казахстанских продуктов, в том числе мессенджера Aitu.