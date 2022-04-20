Алматинский силач сдвинул с места военный самолет и попал в Книгу рекордов

Известный казахстанский силач Алмат Жуманов, который ранее протащил вагон, установил новый рекорд, сдвинув с места самолёт массой 24,5 тонны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Перед тем, как приступить к перетягиванию самолёта, Алмат Жуманов провел небольшую разминку для разогрева мышц. Потянуть воздушное судно с первого раза ему не удалось. Лишь с пятой попытки "Казахский титан" достиг поставленной задачи. Он сдвинул с места военно-транспортный самолёт АН-72 на 1 метр.

Представители Казахстанской книги рекордов зафиксировали движение самолета и подтвердили установление рекорда.

"Люди тянут автомобили, локомотивы, груженные вагоны. Но сегодня мы впервые в Казахстане фиксируем рекорд передвижения самолета", - отметил официальный представитель Казахстанской книги рекордов Бакытжан Тастулеков.

"22 марта я уже сдвигал этот самолет. И тогда мне его удалось протащить на 6 метров. К сожалению, тогда я не приглашал представителей Книги рекордов и потому фиксации рекорда не было. Увы, в этот раз повторить проделанное не удалось, я думаю из-за травмы, которую перенес. Но я все же рад, что мое имя вписано в отечественную Книгу рекордов. Теперь передо мной стоят новые цели", - поделился рекордсмен Алмат Жуманов.

Следующая цель казахского титана - сдвинуть 300-тонный железнодорожный состав. Немного отдохнув, атлет приступит к подготовке, добавил телеканал.

Отметим, в ноябре столичный полицейский Бауыржан Камалиев так же установил рекорд по буксировке самолёта. Он сдвинул с места 42-тонный самолет Airbus. А 8 апреля знаменитый казахстанский силач, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, Тимур Спатаев поднял зубами гири общим весом 112 кг.