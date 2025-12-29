Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
125
Президент Садыр Жапаров подписал указ о лишении Алмазбека Атамбаева государственных наград. Решение принято на основании Первомайского райсуда, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Кактус Медиа
У экс-президента забрали звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры», орден «Манас» II степени, орден «Данакер» и медаль «Данк».
Прежние указы о награждении Атамбаева аннулированы. Судебным исполнителям поручено изъять награды и передать их в фонд государственных наград.