​«Алмазный меч» – лидер проката

Кассовые сборы за период с 5 января (начало проката) до середины февраля 2017 года составили 72 млн 172 тыс. тенге. Пресс-служба АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова сообщила, что всего за неполные полтора месяца состоялось более 2,5 тыс. сеансов, из них 60% на казахском языке, 40% – на русском. Прокат продолжается.

Aвтором идеи этого масштабного проекта стал Президент Нурсултан Назарбаев. Фильм снят национальной киностудией «Казахфильм» при участии CentauRus Rustem Abdrashev production по заказу Министерства культуры и спорта. Сценарий написан по мотивам романа Ильяса Есенберлина «Алмазный меч».

В 2016 году национальная киностудия выпустила 8 полнометражных художественных фильмов, 3 из которых стали лидерами проката. Картина Акана Сатаева «Дорога к матери» собрала более 147 млн тенге, фильм Канагата Мустафина «16 қыз» – около 70 млн, российско-казахстанская лента «28 панфиловцев» (работа Андрея Шальопы и Кима Дружинина) – более 61 млн тенге. Также с успехом прошли в прокате фильмы «Так сложились звезды» Андрея Снежкина, «Аманат» Сатыбалды Нарымбетова, «Ореховое дерево» Ерлана Нурмухамбетова, «Однажды в детском доме» Серика Абишева и Руслана Магомадова и анимационный фильм «Қазақ Елі» Батырхана Дауренбекова.

Кроме того, в ограниченном прокате были представлены 14 фильмов из коллекции «Казахфильма» 2015-го и более ранних годов производства. В телевизионном прокате, на цифровом телевидении и на бортах национального перевозчика за 2016 год были показаны в общей сложности 140 полнометражных художественных фильмов производства киностудии «Казахфильм», 104 документальных и 37 анимационных картин.