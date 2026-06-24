Тело полицейского сожгли в Алматинской области

По делу о жестоком убийстве правоохранителя задержаны его родственники

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кегенском районе обнаружено тело 37-летнего сотрудника Управления полиции Ауэзовского района Алматы Аслана Альсерова со следами сожжения, сообщает Kazpravda.kz

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору.

В рамках расследования правоохранительные органы проверяют на причастность к преступлению супругу погибшего, Арайлым Альсерову, которая ранее являлась сотрудницей Управления полиции Бостандыкского района Алматы.

Кроме того, следственные действия проводятся и в отношении 14-летнего сына семейной пары и его несовершеннолетнего знакомого, их точная роль в произошедшем устанавливается.

Известно, что супруги состояли в браке более 15 лет и воспитывали семерых детей, а их семья ранее неоднократно освещалась в СМИ как образцовая.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет вплоть до пожизненного заключения.