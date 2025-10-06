Этот пост он занимал с мая 2023 года

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра транспорта Республики Казахстан Али Алтай Сембекулы освобожден от должности председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz

Алтай Али родился в 1985 году в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Трудовую деятельность начал в 2005 году работником центра коммуникаций в гостинице «Рахат Палас Отель».

2010-2011 гг. — менеджер департамента субсидирования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

2014-2015 гг. — главный специалист Астанинского городского суда.

2015-2018 гг. — работал в структуре Канцелярии премьер-министра РК.

В 2018 году был руководителем аппарата акима; советником акима Шымкента.

2018-2019 г. — заместитель руководителя аппарата — заведующий секретариатом акима Шымкента.

2019-2020 гг. — руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента.

С февраля 2021 года являлся заместителем председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В мае 2023 года был назначен на должность председателя Комитета транспорта МИИР РК.