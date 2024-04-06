Альтернативу пищевому пластику разработали в Satbayev University

Он позволяет продлевать срок хранения продуктов и контролировать их качество, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: WOAH - Europe

В Satbayev University разработали биоразлагаемый, биосовместимый, легкий, недорогой упаковочный материал, который помогает продлевать срок хранения пищевых продуктов, а также контролировать их качество с помощью pH-чувствительного сенсора.

Научная группа под руководством Саны Кабдрахмановой, ассоциированного профессора Satbayev University, занимается получением микро- и наноцеллюлозы, а также метилцеллюлозы и карбоксиметилцеллюлозы из отходов и возобновляемых ресурсов. В качестве сырья используются однолетние растения и сельскохозяйственные отходы: шелуха подсолнечника, сои и риса, хлопок-сырец, а также модифицированный крахмал и целлюлозные материалы.