Альтернативу пищевому пластику разработали в Satbayev University

Наука
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Он позволяет продлевать срок хранения продуктов и контролировать их качество, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: WOAH - Europe

В Satbayev University разработали биоразлагаемый, биосовместимый, легкий, недорогой упаковочный материал, который помогает продлевать срок хранения пищевых продуктов, а также контролировать их качество с помощью pH-чувствительного сенсора.

Научная группа под руководством Саны Кабдрахмановой, ассоциированного профессора Satbayev University, занимается получением микро- и наноцеллюлозы, а также метилцеллюлозы и карбоксиметилцеллюлозы из отходов и возобновляемых ресурсов. В качестве сырья используются однолетние растения и сельскохозяйственные отходы: шелуха подсолнечника, сои и риса, хлопок-сырец, а также модифицированный крахмал и целлюлозные материалы.

«Для придания pH-чувствительного свойства своей упаковке, ученые использовали антоциановый пигмент, полученный из растительного экстракта красной капусты и гибискуса. Поэтому изменение интенсивности окраски упаковки помогает определять испорченные продукты», - говорится в сообщении Миннауки.

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