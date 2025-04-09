В 2025 году весь мир отмечает знаменательную дату – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: amanatpartiasy.kz

Партия «AMANAT» считает своим долгом помочь сохранить память о героизме народа. Партийцы запустили акцию по реставрации и благоустройству памятников, обелисков, мемориальных комплексов и других мест, посвящённых героям Великой Отечественной войны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно подчёркивает важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигу предков. Как сказал Президент, юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстанцев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны.

В этом году также отмечаются юбилеи выдающихся героев: 115-летие Бауыржана Момышулы, 110-летие Малика Габдуллина и 100-летие Алии Молдагуловой. Эти даты напоминают нам о величии подвига казахстанцев в годы войны и обязывают сохранить память о них.

В преддверии этих знаменательных событий партия «AMANAT» дала старт масштабной общереспубликанской акции по благоустройству памятников, обелисков, мемориальных комплексов и других мест, посвящённых героям Великой Отечественной войны. Инициатива исходит от партийцев Павлодарской области: депутат областного маслихата Александр Терентьев, член фракции партии «AMANAT» за счёт собственных средств отреставрировал обелиск в Актогайском районе и привел в порядок прилегающую территорию.

«Сохранение исторической памяти – это фундамент национального самосознания и патриотизма. Наша партия системно работает над увековечиванием подвига героев Великой Отечественной войны, реализуя проекты, направленные на поддержку ветеранов и благоустройство памятных мест. В рамках партийных проектов «Ардагерлерді ардақтайық», «Ұлттық мұра», а также экологической акции «Таза бейсенбі» мы на регулярной основе приводим в порядок памятники и обелиски. Это не просто вопрос уборки, а прежде всего дань уважения и памяти тем, кто отдал свои жизни за мирное будущее нашей Родины. Призываю всех казахстанцев присоединиться к нам и внести свой вклад в сохранение памяти о героях», – считает народный избранник.

Необходимо отметить, что инициативу поддержали партийцы в других регионах страны. Так, депутат Акмолинского областного маслихата Руслан Шамкенов объявил о начале ремонта обелиска славы воинам Великий Отечественной Воины в поселке Жибек Жолы. Депутат Жанибекского районного маслихата Западно-Казахстанской области Берик Ихсанов пообещал благоустроить братскую могилу в поселке Жанибек.

Необходимо отметить, что партия «AMANAT» системно занимается вопросами сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов. В рамках проекта «Ардагерлерді ардақтайық» реализуются инициативы по оказанию помощи ветеранам, созданию центров активного долголетия, изданию книг о героях войны и многое другое. Благодаря усилиям депутатов маслихатов от партии «AMANAT» ветераны получают праздничные выплаты и пособия, строятся дома активного долголетия, организуются медицинские осмотры и культурные мероприятия.

Вместе с там, уже почти год партийцы проводят акцию «Таза бейсенбі» в рамках общенациональной инициативы Главы государства «Таза Қазақстан». Каждую неделю тысячи людей выходят на улицы, чтобы привести в порядок общественные места, дворы, парки и скверы, в том числе и памятники Великой Отечественной войне.

Акция получила широкую поддержку на местах. Так, в городе Хромтау Актюбинской области партийцы привели в порядок территорию вокруг памятника «Родина-мать».

«Памятник – символ особой благодарности воинам, павшим за свободу страны, и живым ветеранам, чья жизнь – пример для нас. Поддержание чистоты и порядка на территории мемориала – наша общая обязанность», – говорит исполнительный секретарь Хромтауского районного филиала партии Майра Балкыбаева.

В районе Б.Майлина Костанайской области активисты партии провели уборку возле мемориала «Батырларға тағзым», посвящённого героям-защитникам. Местные жители подчеркнули, что такие мероприятия способствуют воспитанию у молодёжи уважения к подвигам защитников Родины.

В городе Сарань Карагандинской области партийцы посетили труженицу тыла Халиму Габдрахманову, которой в этом году исполняется 101 год. Она родилась в 1924 году в Кировской области, а в начале 1950-х переехала в Казахстан. Во время войны она трудилась на шахте имени Кузембаева, где работала взрывником. Более 70 лет живёт в посёлке Актас. Несмотря на возраст, Халима-әже бодра и с радостью принимает гостей.

«Я прошла короткие курсы и работала подрывником. Это была тяжёлая и опасная работа: 10 килограммов взрывчатки, детонатор, электрокабель, тяжёлый фонарь, аккумулятор, глина, сигнальный свисток –всё это приходилось тянуть волоком на коленях и локтях, рискуя жизнью. В любой момент порода могла обрушиться», – вспоминает Халима Габдрахманова.

Во время встречи партийцы выразили тёплые слова благодарности за самоотверженный труд в годы войны и пожелали ей крепкого здоровья.

А в Шымкенте порядка 50 активистов молодежного крыла «Жастар Рухы» провели генеральную уборку в парке Абая на территории памятника героям Великой Отечественной войны «Мемориал Славы». Это целый комплекс, в который входит обелиск «Данк» – символ единения фронта и тыла, вечный огонь, Круг Героев – с именами 51 воина, уроженцев региона, удостоенных звания «Героя Советского Союза» и восьми полных кавалеров Ордена Славы. Аллея Славы, по обеим сторонам которой – 200-метровые плиты, с высеченными на них именами более 140 000 тысяч уроженцев Шымкента и Туркестанской области – солдат Великой Отечественной войны.

«Наводя порядок у Мемориала Славы, мы выражаем свою благодарность и уважение тем, кто отдал жизнь за мирное небо над нашей головой. Нужно, чтобы подрастающее поколение знало и гордилось своими героями. Чистота памятника – это знак нашего уважения к подвигу наших дедов и прадедов – храбрых защитников Родины», – говорит председатель Шымкентского городского филиала «Жастар Рухы» Бекзат Толебай.

А в Коксуском районе области Жетысу партийцы и местные жители вышли на уборку парка имени Мусабека Сенгирбаева в селе Балпык би. Порядка 30 человек очистили дорожки, привели в порядок памятник герою Великой Отечественной войны.

«Наш великий земляк один из 28 гвардейцев-панфиловцев, которые отдали свои жизни на поле брани. И наш долг, хранить память об этом подвиге и передавать ее следующим поколениям. Приятно, что на призыв партии «AMANAT» к уборке в таких местах охотно откликается молодежь», – делится местный житель Талгат Габдоллаулы.

Партия «AMANAT» приглашает каждого казахстанца внести свой вклад в это благородное и важное дело. Ведь бережно сохраняя памятники и мемориалы, мы сохраняем не просто камень или бронзу – мы сохраняем память поколений, объединяем прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Только сохраняя живую связь с историей, Казахстан может уверенно двигаться вперёд, сохраняя мир, укрепляя единство и воспитывая молодёжь, для которой подвиг героев Великой Отечественной войны станет вечным примером мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине.