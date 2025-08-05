В США запустили программу выдачи виз под залог до $15 тыс., передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Государственный департамент США запустил пилотную программу, в рамках которой некоторые визы для посещения страны будут выдаваться под залог от $5 до 15 тыс. Соответствующий документ 4 августа опубликован в федеральном реестре.

«Консульские сотрудники могут потребовать от заявителей на неиммиграционную визу, подпадающих под действие программы, внести залог в размере до $15 тыс. в качестве условия выдачи визы», — говорится в публикации.

Под действие программы попадают деловые и туристические визы (B-1 и B-2). Залог может потребоваться, если заявитель на получение является гражданином страны, определенной Госдепом как имеющей высокий уровень нарушений по визам, или в случае, если информация о проверке личности будет считаться недостаточной.

Уточняется, что сумма залога будет назначаться консульским сотрудником в зависимости от личных обстоятельств каждого заявителя.

Ожидается, что пилотная программа будет действовать 12 месяцев.

Ранее, 22 марта, министр торговли США Говард Лютник заявил о продаже тысячи американских «золотых виз» за день. Он добавил, что президент страны Дональд Трамп считает, что власти могут продать миллион таких виз. Таким образом правительство планирует сократить дефицит бюджета.