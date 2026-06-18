Амнистия как акт гуманизма – почему второй шанс дадут не каждому

Снежанна Имашева заявила, что уголовная амнистия рассчитана на тех, кто впервые оступился и не представляет серьезной угрозы обществу, сообщает Kazpravda.kz

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Рецидивисты, экстремисты, террористы, лица, совершившие пытки и особо тяжкие преступления, под нее не подпадут.

Уголовная амнистия в связи с принятием новой Конституции будет применяться ограниченно. Как пояснила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, основной принцип – гуманизм, но без ущерба для общественной безопасности.

«Амнистированы будут лица, впервые совершившие преступление или правонарушение. Рецидив – это прямой запрет», – сказала она.

По ее словам, амнистия касается тех, кто совершил проступок либо преступление небольшой тяжести. Для части осужденных возможно полное освобождение, для других сокращение срока наказания.

Имашева подчеркнула, что под амнистию не подпадают особо тяжкие преступления, деяния против жизни и здоровья граждан, преступления против общественной безопасности.

Также из амнистии исключены новые составы уголовных правонарушений, недавно введенные в законодательство, это – сталкинг, похищение невест и дропперство т.д.

По словам депутата, предыдущий опыт показывает, что амнистия не приводит к росту повторных правонарушений. После прошлой амнистии из 17 тыс. человек только 8 вновь совершили правонарушение, это менее 0,5%.

Отдельно Имашева привела данные по женщинам. В Казахстане около 5 тыс. осужденных женщин, из них 1,7 тыс. находятся в местах лишения свободы. Около 3 тыс. женщин получат меры амнистии в виде сокращения срока либо полного снятия наказания. Речь идет в том числе о женщинах на УДО, условном сроке и ограничении свободы.