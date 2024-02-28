Ангелина Лукас прошла взвешивание перед боем в Бангкоке

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас прошло процедуру взвешивания перед следующим боем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
- Тайланд, Бангкок, спасибо за тёплый приём! Пошла процедура взвешивания, все на высоком уровне! Думаю, завтра будет ещё жарче атмосфера! Я счастлива выступать на большой арене в главном бою вечера против соперницы из Таиланда — Кадесары Джадпакди (7-3-0)! Неважно, что соперница из этой страны, несмотря на это у меня много фанатов и болельщиков из Таиланда, Азии, Австралии — это пресса, боксеры и организаторы!
Дорогие казахстанцы, несмотря на расстояние я знаю, что вы рядом и чувствую вашу любовь и поддержку! Цель на завтра — сделать хорошо свою работу и вернуться домой с победой! — написала Лукас в публикации на своей странице в Instagram.
Отметим, что в последнем бою на вечере бокса в Баку Ангелина нокаутировала в первом раунде спортсменку из Пакистана Рому Юсаф (5-1-1, 2 КО) и завоевала вакантный титул чемпионки мира по версии WIBA.