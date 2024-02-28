Ангелина Лукас прошла взвешивание перед боем в Бангкоке

- Тайланд, Бангкок, спасибо за тёплый приём! Пошла процедура взвешивания, все на высоком уровне! Думаю, завтра будет ещё жарче атмосфера! Я счастлива выступать на большой арене в главном бою вечера против соперницы из Таиланда — Кадесары Джадпакди (7-3-0)! Неважно, что соперница из этой страны, несмотря на это у меня много фанатов и болельщиков из Таиланда, Азии, Австралии — это пресса, боксеры и организаторы!

Дорогие казахстанцы, несмотря на расстояние я знаю, что вы рядом и чувствую вашу любовь и поддержку! Цель на завтра — сделать хорошо свою работу и вернуться домой с победой! — написала Лукас в публикации на своей странице в Instagram.