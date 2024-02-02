Ангелина Лукас завоевала титул чемпионки мира по боксу

В столице Азербайджана Баку прошел вечер профессионального бокса, на котором служащая Вооруженных сил РК Ангелина Лукас одержала убедительную победу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны

Фото: Минобороны

В титульном бое в легчайшем весе Ангелина Лукас досрочно выиграла поединок с пакистанкой Ромой Юсаф и завоевала вакантный пояс WIBA. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но закончился уже после первого победой Лукас.

В результате Ангелина Лукас одержала шестую победу на профессиональном ринге, а Рома Юсуф потерпела первое поражение в своей карьере.

– Казахстан! Я знаю, что вы не спите, ждете новостей и видео! Я всех вас очень люблю и хочу сообщить радостную новость, мы сделали это! Сегодня я завоевала второй титул чемпионки мира. Моя цель – стать абсолютной чемпионкой! Алга Казахстан! – написала Ангелина Лукас в Instagram.

Ранее спортсменка А. Лукас также выигрывала чемпионские пояса по версиям WBC International и UBO. Лукас рассказала подписчикам, какая песня на казахском языке ее вдохновляет.