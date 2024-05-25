Анна Нурмухамбетова получила «серебро» Олимпиады спустя 12 лет

Спорт
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Это стало возможным благодаря дисквалификации трех спортсменок за применение допинга, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Тяжелоатлетку из Казахстана Анну Нурмухамбетову наградили серебряной медалью Олимпийских игр-2012, сообщает Olympic.kz.

Торжественное вручение награды состоялось на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике в Лиме (Перу). Медаль спортсменка получила из рук почетного члена Международного Олимпийского комитета из Перу Ивана Дибоса.

«Я очень рада, что нахожусь сейчас здесь, в Лиме, на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Мне вручили олимпийскую медаль. И не передать словами эмоции, которые я испытываю. Хочу поблагодарить Международную федерацию и члена МОК, который вручал мне награду. Я рада, что я являюсь серебряным призером Олимпиады-2012. Это самая высшая награда из всех, которые я завоевала в своей карьере», - сказала после вручения Анна.

На Олимпиаде в Лондоне казахстанка показала пятый результат в весовой категории до 69 килограммов. Однако после перепроверки было произведено перераспределение наград. Так, Марина Шкерманкова и Дина Сазановец были уличены в использовании запрещенных препаратов. Впоследствии их результаты аннулировали, а Нурмухамбетова официально стала бронзовым призером ОИ-2012.

В 2020 году стало известно, что в пробе румынки Роксаны Кокош, которая в Лондоне стала второй, также были обнаружены следы допинга. Ее серебряную награду отозвали, а показанный в Лондоне результат был упразднен.

После нового перераспределения наград Анна Нурмухамбетова стала обладательницей «серебра» Игр-2012. «Бронза» отошла колумбийке Убальдине Вальес.

Ранее несколько казахстанских спортсменов уже получили награды после перераспределения. Так, тяжелоатлет Денис Уланов официально стал обладателем «бронзы» Олимпиады-2016. С опозданием чемпионкой Игр-2008 признана штангистка Алла Важенина.

После перепроверки допинг-проб казахстанский борец греко-римского стиля Нурбахыт Тенизбаев получил серебряную награду ОИ-2008.

Легкоатлетка Ольга Рыпакова, ставшая на Играх-2008 в Пекине четвертой, после всех прошедших процедур значится серебряным призером.

 

 

#тяжелая атлетика #Олимпиада-2012 #Анна Нурмухамбетова

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