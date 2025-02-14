Анонс выступлений казахстанцев на Азиаде на 14 февраля
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14 февраля состоится заключительный день Азиатских игр-2025. Последние медали будут разыграны в хоккее и керлинге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Вид спорта: Керлинг. Женщины. Матч за третье место
Кто: Казахстан - Япония
Начало: 10. 00
Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Финал
Кто: Казахстан - Япония
Начало: 11.00
Закрытие зимних Азиатских игр-2025. Начало в 17.00
На данный момент в копилке сборной Казахстана 18 медалей различного достоинства. На подходе еще одна: по данным Минтуризма, женская сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею и претендует на серебро.