Анонс выступлений казахстанцев на Азиаде на 14 февраля

14 февраля состоится заключительный день Азиатских игр-2025. Последние медали будут разыграны в хоккее и керлинге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Сали Сабиров / НОК

Вид спорта: Керлинг. Женщины. Матч за третье место

Кто: Казахстан - Япония

Начало: 10. 00

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Финал

Кто: Казахстан - Япония

Начало: 11.00

Закрытие зимних Азиатских игр-2025. Начало в 17.00

На данный момент в копилке сборной Казахстана 18 медалей различного достоинства. На подходе еще одна: по данным Минтуризма, женская сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею и претендует на серебро.