Белая Азиада завершается

фото Национального олимпийского комитета Казахстана

В борьбе – к победам

Вчера, в предпоследний день зимних игр, казахстанцы принимали участие в состязаниях по керлингу, биатлону, хоккею с шайбой и фигурному катанию.

Одной из первых на старт вышла женская сборная по керлингу, которая смогла успешно преодолеть групповой раунд Азиатских игр в заключительном матче этой стадии, обыграв со счетом 6:3 команду Китайского Гонконга. Эта победа в итоге позволила сборной выйти в полуфинал.

Очередные награды в копилку сборной Казахстана принесли биатлонисты. Первой в этот день на лыжню в эстафете 4 х 6 км вышла женская команда нашей страны в составе Ольги Полтораниной, Дарьи Климиной, Арины Крюковой и Елизаветы Белецкой. Наши девушки продемонстрировали все свое мастерство, но в итоге стали третьими, взяв бронзовые медали. Чемпионками зимних игр стали китаянки, а «серебро» досталось национальной команде Южной Кореи.

Лучше выступила мужская сборная по биатлону, которая в итоге смогла завоевать серебряные награды в эстафете 4 х 7,5 км. В этом виде состязаний нашу страну представляли Александр Мухин, Асет Дюсенов, Кирилл Бауэр и Владислав Киреев (отметим, что последний днем ранее выиграл золотую медаль Азиады-2025 в спринте). Наши спорт­смены до конца бились за первое место, которое в итоге забрали японцы. Бронзовыми призерами континентальных стартов стали биатлонисты Китая.

– В целом я доволен результатом и доволен собой. Две медали на моих первых Азиатских играх. Спасибо товарищам по команде. Мы бились с полной отдачей. Теперь отправляемся на чемпионат мира, – отметил Киреев после финиша в интервью olympic.kz.

Очень важным этот день был для мужской и женской сборных Казахстана по хоккею с шайбой. Первые бились за прямой выход в финал, где и будет сегодня разыг­рано «золото». А вот девушки – у них финальный этап идет по круговой системе – должны были непременно побеждать, чтобы продолжить претендовать хоть на какой-то комплект медалей, так как в первой игре в плей-офф они, напомню, уступили японкам.

Ребята справились со своей задачей на отлично. У них в полуфинале соперником была сборная Китая. Первый период остался без заброшенных шайб, а вот во второй свои голы забросили Роман Старченко (36-я минута) и Дмитрий Гренц (39-я). В конце третьей двадцатиминутки хоккеист сборной Китая Жин Ван (58-я минута) сократил счет до минимума – 1:2, но за 48 секунд до финальной сирены точку в матче поставил Дмитрий Бреус, принеся итоговую победу Казахстану со счетом 3:1.

В другом полуфинальном матче сборная Японии с большим трудом, да еще и в серии буллитов обыграла Южную Корею со счетом 4:3. Это означает, что в последний день Азиады «золото» хоккейного турнира разыг­рают Казахстан и Япония, а за «бронзу» поборются японцы и корейцы.

Поаплодировать нужно нашей женской сборной по хоккею. Когда-то девушки были безоговорочными лидерами в Азии, но теперь в рейтинге мы уступаем Японии, Китаю и Южной Корее. Здесь в финальной пульке мы уже, напомню, уступили японкам, но зато вчера одержали сверхважную победу над китаянками.

Первый период с хозяйками состязаний, которые при поддержке переполненных трибун гнали свою команду вперед, завершился со счетом 0:0. Во второй двадцатиминутке сборную Казахстана вперед вывела Надежда Филимонова. Но решающим стал заключительный период, где китаянки усилиями Джа Син Ван сначала сравняли счет, но потом все же пропустили решающую шайбу от казахстанок. Победу со счетом 2:1 нам принесла Александра Шегай.

Окончательное распределение наград в женском хоккее пройдет сегодня. «Золото» фактически гарантировали себе японки, которым в игре с китаянками можно даже проиграть, – главное, чтобы не с крупным счетом в основное время. Казахстанки же возьмут «серебро», если победят корея­нок в основное время, причем желательно с как можно большей разницей забитых шайб в основное время.

Очень интересными были соревнования в фигурном катании. Здесь, как и ожидалось, отлично выступил лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров, который занял третье место. Наш спортсмен по итогам двух обязательных программ в сумме набрал 246,01 и получил бронзовую медаль.

Победу на Азиаде-2025 одержал представитель Южной Кореи Джун Хва Чан, серебряный призер чемпионата мира и девятикратный чемпион своей страны. А на втором месте расположился японец Юма Кагияма, серебряный призер Олипийских игр в Пекине (Китай) в одиночном и командном соревнованиях, а также трехкратный серебряный призер чемпионата мира. Отметим, что фигурист из Страны восходящего солнца считался фаворитом состя­заний, но вчера трижды упал при исполнении произвольной программы, но, тем не менее, по итогам двух дней все же опередил казахстанца.

В женских состязаниях тоже был просто феноменальный финал, где выступали лучшие фигуристки не только Азии, но и всей планеты, например, ныне действующая чемпионка мира японка Каори Сакамото – она побеждала на трех последних первенствах планеты 2022, 2023 и 2024 годов – и бронзовый призер чемпионата мира-2024 кореянка Чхэён Ким.

Вот в такую солидную компанию попала наша Софья Самоделкина, которая к решающему дню состязаний подошла на высоком четвертом месте. В этот день она выступала под композиции нашего выдающегося певца Димаша Кудайбергена (Ave Maria и Stranger), довольно чисто откатала свою программу и даже в какой-то момент шла на первом месте (до выхода лидеров), но в итоге так и осталась четвертой.

Ну и, конечно же, высокий класс показали лидеры. Японка Хана Йошида, даже неудачно исполнив один из элементов, оказалась выше нашей спортсменки и взяла «бронзу». Потом безуп­речную технику исполнения продемонст­рировала действующая чемпионка Южной Кореи Чхэён Ким, у которой в итоге и оказалось «золото». Столь же блестяще выступила и Каори Сакамото, но она один раз упала и осталась с «серебром».

Отметим, что еще одна казахстанская фигуристка София Фарафонова финишировала на почетном десятом месте.

На данный момент у сборной Казахстана 18 медалей: три золотых, восемь серебряных и семь бронзовых. В общекомандном зачете наша национальная команда располагается на четвертом месте вслед за сборными Китая, Южной Кореи и Японии.

Время деловых встреч

Помимо соревновательной части, на Азиаде проводится и большая работа со стороны спортивного ведомства страны и Национального олимпийского комитета Казахстана по укреплению международных связей и авторитета нашей страны.

Так, в первые дни зимних континентальных игр министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и президент Национального олимпийского комитета Казах­стана Геннадий Головкин провели встречу с президентом Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Елем.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания в Казахстане. Международный союз конькобежцев выразил интерес к расширению своего сотрудничества с нашим государством, особенно в контексте проведения спортивных соревнований, при этом, например, был приведен такой факт, что в этом году ISU впервые дал право на организацию соревнований по фигурному катанию среди юниоров в одной из арабских стран, что свидетельствует о расширении географии спорта. Глава нашего спортивного ведомства пригласил представителей ISU с официальным визитом в Казахстан для дальнейших обсуждений и укрепления сотрудничества.

– Фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт динамично развиваются в Казахстане, и наши спортсмены показывают высокие результаты. Так, в шорт-треке и конькобежном спорте нашими спортсменами уже были завоеваны медали, что говорит об их высоком профессионализме. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с ISU, потому что видим наш потенциал и ресурсы в проведении мировых первенств как на спортивных аренах, так и на открытом льду. У нас есть для этого все условия, – в свою очередь подчеркнул глава НОК Казахстана.

Президент ISU Ким Чжэ Ель высоко оценил активный рост популярности в Казахстане коньковых видов спорта и выразил заинтересованность в использовании спортивной инфраструктуры страны для проведения международных соревнований.

Также Ербол Мырзабосынов, Геннадий Головкин, генеральный секретарь НОК РК Алимжан Акаев и генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов провели встречу с президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Олли Даллином. И здесь ключевыми вопросами повестки стали перс­пективы дальнейшего сотрудничества в области спортивной науки, расширение образовательных программ для тренеров и возможность проведения в Казахстане этапов Кубка мира под эгидой IBU.

По словам Олли Даллина, IBU открыт к сотрудничеству в различных направлениях, в том числе для того, чтобы сократить разрыв между уровнем подготовки скандинавских и остальных стран, а также для создания равных условий развития биатлона во всем мире. Он также выразил благодарность казахстанской стороне за создание Азиатской конфедерации биатлона и проведение региональных первенств.

В свою очередь Ербол Мырзабосынов подчеркнул важность поддержки IBU в развитии биат­лона в Казахстане. В частности, в вопросах обмена опытом в области методологии спорта, научных и практических знаний. Отметим, что в Казахстане уже работает Академия IBU, где организованы курсы для тренеров и специалистов. Также Казахстан проявляет заинтересованность в проведении в стране этапов мировых первенств под эгидой IBU на базе регионов с развитой инфраструктурой, что будет способствовать популяризации биатлона.

Ербол Мырзабосынов и Геннадий Головкин также провели встречу с министром главного государственного управления физической культуры и спорта Китайской Народной Республики, президентом Олимпийского комитета Китая и главой Меж­дународной федерации ушу Гао Чжиданем.

– Выражаем благодарность за сотрудничество в развитии спорта между нашими странами и надеемся на его дальнейшее укрепление. Казахстанская делегация прибыла в Китай с первых дней соревнований и благодарит представителей орг­комитета за теплый прием, зрелищную церемонию открытия и высокий уровень организации Азиатских игр, – отметил глава нашего спортивного ведомства.

– Проводить масштабные комп­лексные соревнования всегда непросто. Благодарим оргкомитет зимних Азиатских игр Харбин-2025 за гостеприимство и слаженную работу. Мы находимся здесь с начала игр и видим, с каким вниманием организаторы подходят к своей деятельности. Это заметно как в логистическом обеспечении, так и в работе волонтеров и технической поддерж­ке, – в свою очередь подчеркнул Геннадий Головкин.