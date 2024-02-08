Дело Кайрата Сатыбалды: Антикор дополнительно вернул 44,6 млрд тенге государству

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Председатель Антикора Асхат Жумагали провел оперативное совещание с руководителями структурных и территориальных подразделений по реализации поручений президента, озвученных на расширенном заседании правительства, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Вчера в ходе своего выступления глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что возврат незаконно выведенных активов должен стать еще одним источником инвестиций.

В этой связи в Антикоре сообщили о возврате на сумму 44,6 млрд тенге в рамках расследуемых уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалдыулы. Отмечается, что средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.

В агентстве также напомнили, что в рамках работы по защите бизнеса запущен проект «Бизнеске жол», который призван устранить системные административные барьеры, препятствующие развитию предпринимательства на местах. С момента запуска проекта разрешено более 600 проблемных кейсов, оказана помощь около 30 тыс. предпринимателей.

Вместе с тем, в рамках борьбы с коррупцией, для пилотного внедрения «окрашивания денег» определены сферы строительства автодорог, приобретения сельхозтехники и оборудования, а также использования средств социально-предпринимательских корпораций.

По словам руководителя Антикора, исходя из поручения президента, этот процесс будет также распространен и на сферу строительства объектов.

– Деньги, которые выделяются из бюджета, должны быть прослежены до конечной цели. Мы все знаем, что эти долгострои, которые мы сейчас сопровождаем, несвоевременная и некачественная стройка, зачастую связаны либо с хищением, либо с выводом денег для дальнейших откатов чиновникам и других правонарушений, – заявил Асхат Жумагали. 

Ранее сообщалось о том, что часть рынка «Байсат», принадлежащая сыну Кайрата Сатыбалды, возвращена государству.

#президент #коррупция #Антикор #возврат #активы

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