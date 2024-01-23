Часть рынка «Байсат», принадлежащая сыну Кайрата Сатыбалды, возвращена государству

Все сделки с имуществом комплекса «Холдинг Алматы жылу» (ныне рынок «Байсат») признаны недействительными, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы
Прокурорами Алматы государству возвращена часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды.
Решение суда по этому вопросу вступило в законную силу 17 янаря 2024 года.
В суде подтвердились факты неправомерной продажи комплекса. В частности, был указан неактуальный отчет об оценке имущества 4-х летней давности, без обязательного условия продажи по сохранению профиля деятельности и несоблюдении условий договора о запрете отчуждения.
Имущество, состоящее из 3 объектов общей площадью 4 221,4 м2 и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», принадлежащих сыну Кайрата Сатыбалды - Бауыржан Нурсултану.
Ранее, в рамках досудебного расследования Кайрат Сатыбалды добровольно вернул большую часть рынка «Байсат», добавили в прокуратуре.