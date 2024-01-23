Часть рынка «Байсат», принадлежащая сыну Кайрата Сатыбалды, возвращена государству

Все сделки с имуществом комплекса «Холдинг Алматы жылу» (ныне рынок «Байсат») признаны недействительными, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы

Фото: gov.kz

Прокурорами Алматы государству возвращена часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды.

Решение суда по этому вопросу вступило в законную силу 17 янаря 2024 года.

В суде подтвердились факты неправомерной продажи комплекса. В частности, был указан неактуальный отчет об оценке имущества 4-х летней давности, без обязательного условия продажи по сохранению профиля деятельности и несоблюдении условий договора о запрете отчуждения.

Имущество, состоящее из 3 объектов общей площадью 4 221,4 м2 и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», принадлежащих сыну Кайрата Сатыбалды - Бауыржан Нурсултану.

Ранее, в рамках досудебного расследования Кайрат Сатыбалды добровольно вернул большую часть рынка «Байсат», добавили в прокуратуре.