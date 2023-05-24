Антикор передал в прокуратуру дело "Казселезащиты"

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Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении руководителей ГУ "Казселезащита" МЧС РК, сообщает Kazpravda.kz.

"Им инкриминировано получение взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму 396 млн тенге от предпринимателей за подписание актов выполненных работ и общее покровительство. С санкции следственного суда подозреваемые находятся под стражей", - проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Уголовное дело в порядке статьи 300 УПК РК передано в прокуратуру Алматинской области для решения вопроса о направлении в суд.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в пресс-службе.