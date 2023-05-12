Задержание главы областного управления культуры Алии Жакипбековой подтвердили в Антикоре

Руководитель госоргана с санкции следственного суда Илийского района взята под стражу.

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Главу областного управления подозревают в хищении бюджетных средств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации Антикоррупционной службы, в отношении руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области и других лиц проводится досудебное расследование.

«Должностное лицо подозревается в хищении бюджетных средств, которые были обналичены и использованы по собственному усмотрению. Руководитель государственного органа с санкции следственного суда Илийского района взята под стражу. Досудебное расследование продолжается», – сообщили в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области.

Ранее в Сети распространилась информация о задержании главы управления культуры и архивов Алии Жакипбековой.