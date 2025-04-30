В настоящее время участились случаи мошенничества, где злоумышленники представляются председателем Антикора либо звонят от его имени для решения различных вопросов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ANTIKOR

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К примеру, в социальных сетях зафиксирован случай, где злоумышленник, представляясь председателем Антикоррупционной службы Асхатом Жұмағали позвонил директору одной из школ Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области с целью незаконного решения личных вопросов.

В настоящее время злоумышленник установлен, в отношении него принимаются предусмотренные законом меры.

В этой связи напоминаем, что мошенники создают фальшивые аккаунты в мессенджерах и социальных сетях (WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook и др.), а также совершают телефонные звонки, представляясь руководством и должностными лицами Агентства для введения граждан в заблуждение и получения выгоды мошенническим путем.

Просьба не доверять подобным мошенническим звонкам, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.

В случае получения подобных звонков, рассылок или сообщений просим незамедлительно информировать правоохранительные органы РК.