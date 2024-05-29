Антикор предупредил о фальшивых аккаунтах
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Неизвестные лица звонят от имени сотрудников ведомства, передает Kazpravda.kz
Антикоррупционная служба предупреждает граждан о мошеннических действиях группы лиц, которые посредством WhatsApp, Telegram создают фальшивые аккаунты и звонят от имени сотрудников и руководства Агентствапо противодействию коррупции, а также рассылают недостоверную информацию.
«Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.