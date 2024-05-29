Антикор предупредил о фальшивых аккаунтах

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Антикоррупционная служба предупреждает граждан о мошеннических действиях группы лиц, которые посредством WhatsApp, Telegram создают фальшивые аккаунты и звонят от имени сотрудников и руководства Агентствапо противодействию коррупции, а также рассылают недостоверную информацию.