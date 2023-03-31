Апрель в Казахстане начнется с теплой погоды

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Погоду на большей части страны будет определять обширный северо-западный антициклон, ожидается солнечная погода без осадков. Холодные воздушные массы в дневные часы начнут постепенно прогреваться.

Лишь западные, южные и юго-восточные регионы республики будут под влиянием южного циклона с активными фронтальными разделами, в связи с этим ожидается неустойчивая погода, пройдут обильные дожди с грозами.

По Казахстану ожидается усиление ветра 15-25 м/с, на юге – с пыльной бурей. На юге и юго-востоке ночью прогнозируются заморозки 1-6 градусов.

Постепенное повышение температуры воздуха дневные часы на западе и северо-западе до 13-20 тепла, на севере до 7-15 тепла, в центре страны до 10-20 тепла, на востоке до 0-10 тепла, на юго-востоке до 5-18 тепла.