Apricot Fest оставил море позитивных эмоций

Общество
7
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Первый фестиваль абрикосов, прошедший в селе Чунджа, стал ярким событием в летнем туристическом календаре региона.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Выбор локации не случаен: по оценкам экспертов-аграриев, Уйгурский район считается абрикосовым центром Алматинской области. Из расположенных здесь 4 095 га садовых плантаций 3 100 га занимает абрикос. Ежегодно местные фермеры собирают до 22 тыс. тонн продукции, из которых около 4 тыс. тонн идет на экс­порт в Россию, Кыргызстан и Узбекистан. Оставшийся объем урюка сбывают на внутреннем рынке, где в сезон сбора урожая цена за килограмм составляет от 250 до 300 тенге.

На церемонии открытия председатель Алматинского областного маслихата Куат Байгоджаев и аким Уйгурского района Бота Елеусизова отметили, что Apricot Fest должен стать успешным примером развития экологического и аграрного туризма. Это сочетание природных достопримечательностей и культурной самобытности долины Карадалы, синергетический проект, способный привлечь отечественных и зарубежных гостей. В частности, прибывшие сюда предприниматели из Кыргызстана и Узбекистана заключили ряд договоров на закупку продукции местных садоводов.

На площадке фестиваля были обустроены гастрономические зоны, состоялись продовольственная ярмарка, этношоу, мастер-классы по изобразительному и ювелирному искусству. Особое внимание участники форума уделили вопросам сбыта сельскохозпродукции, популяризации агротуризма. Так, фермеры могут знакомить гостей (пре­имущественно жителей городов) с процессом выращивания экологически чистой продукции, устраивать праздники урожая.

В планах организаторов – устроить следующий Apricot Fest в апреле 2026 года в период цветения абрикосов.

– Это явление сравнимо с цветением сакуры в Японии. Уверен, апрельский формат фес­тиваля привлечет еще больше туристов в наш регион, – говорит руководитель управления туризма Алматинской области Куанышбек Мирамбекулы.

Отметим, что на животноводческих базах Алматинской области участники агротуров катаются верхом, доят коров, стригут овец, готовят нацио­нальные блюда. Регулярно туристов приглашают пчеловоды, виноделы, овощеводы, владельцы теплиц. Многие аграрии построили на территории своих хозяйств гостевые дома.

Apricot Fest оставил море позитивных эмоций. По словам гостей, они обязательно приедут сюда вновь, чтобы насладиться праздничной атмосферой, изысканной кухней, а также красотой расположенных неподалеку от Чунджи Чарынского каньона и Ясеневой рощи.

#фестиваль #Чунджа #абрикосы #Apricot Fest

Популярное

Все
Под сенью Вечно Синего Неба
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Е-Qurylys обеспечит прозрачность
В страну завезли еще одну партию керкуланов
Будущее – в руках молодежи
Миссия на космическую станцию
На одной волне
Когда язык – это сказка
Поселок Актау готовится к 75-летию
Рост объема инвестиций в промышленность: как реализуются поручения Президента РК
Практика и погружение в профессиональную среду
Вот куда слетаются аисты!
Реформы, доступность, инновации: что меняется в отечественном здравоохранении
И хомяки целы, и дачники сыты
Закон Республики Казахстан Об аквакультуре
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Июнь открывает лето
Хотел быть хирургом и стал им
«Ювелиры» своего дела
Без предварительных договоров
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Десятое дыхание
На перекрестках братских встреч
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Во имя идеалов добра и милосердия
Восточный путь Турсуна Султанова
Половину из возвращенных государству 12,2 млн га земель распределили для пользования
Нужны прогнозы на 20 лет вперед
Главе государства поступают телеграммы по случаю праздника Курбан айт
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
Безглютеновая диета нужна единицам, а запреты на сахар и жиры могут ухудшить ваше состояние
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков

Читайте также

Новая спасательная станция на реке Жайык показала свою эффе…
Более 186 тыс. казахстанцев получили работу с начала года
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Доступ к правосудию для каждого

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]