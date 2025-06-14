Выбор локации не случаен: по оценкам экспертов-аграриев, Уйгурский район считается абрикосовым центром Алматинской области. Из расположенных здесь 4 095 га садовых плантаций 3 100 га занимает абрикос. Ежегодно местные фермеры собирают до 22 тыс. тонн продукции, из которых около 4 тыс. тонн идет на экс­порт в Россию, Кыргызстан и Узбекистан. Оставшийся объем урюка сбывают на внутреннем рынке, где в сезон сбора урожая цена за килограмм составляет от 250 до 300 тенге.

На церемонии открытия председатель Алматинского областного маслихата Куат Байгоджаев и аким Уйгурского района Бота Елеусизова отметили, что Apricot Fest должен стать успешным примером развития экологического и аграрного туризма. Это сочетание природных достопримечательностей и культурной самобытности долины Карадалы, синергетический проект, способный привлечь отечественных и зарубежных гостей. В частности, прибывшие сюда предприниматели из Кыргызстана и Узбекистана заключили ряд договоров на закупку продукции местных садоводов.

На площадке фестиваля были обустроены гастрономические зоны, состоялись продовольственная ярмарка, этношоу, мастер-классы по изобразительному и ювелирному искусству. Особое внимание участники форума уделили вопросам сбыта сельскохозпродукции, популяризации агротуризма. Так, фермеры могут знакомить гостей (пре­имущественно жителей городов) с процессом выращивания экологически чистой продукции, устраивать праздники урожая.

В планах организаторов – устроить следующий Apricot Fest в апреле 2026 года в период цветения абрикосов.

– Это явление сравнимо с цветением сакуры в Японии. Уверен, апрельский формат фес­тиваля привлечет еще больше туристов в наш регион, – говорит руководитель управления туризма Алматинской области Куанышбек Мирамбекулы.

Отметим, что на животноводческих базах Алматинской области участники агротуров катаются верхом, доят коров, стригут овец, готовят нацио­нальные блюда. Регулярно туристов приглашают пчеловоды, виноделы, овощеводы, владельцы теплиц. Многие аграрии построили на территории своих хозяйств гостевые дома.

Apricot Fest оставил море позитивных эмоций. По словам гостей, они обязательно приедут сюда вновь, чтобы насладиться праздничной атмосферой, изысканной кухней, а также красотой расположенных неподалеку от Чунджи Чарынского каньона и Ясеневой рощи.