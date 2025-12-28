Арам Сафарян о внешней политике Казахстана: Почему она выглядит более предсказуемой, чем в регионе

На фоне усиливающейся геополитической поляризации и трансформации системы международных отношений особое значение приобретают внешнеполитические модели, сочетающие стратегическую автономию, прагматизм и предсказуемость, передает Kazpravda.kz

В Послании Касым-Жомарта Токаева внешняя политика Казахстана обозначена как инструмент укрепления международной субъектности страны, отказа от логики блокового противостояния и выстраивания взаимовыгодного сотрудничества как с глобальными центрами силы, так и с государствами Евразии.

Акцент на многовекторность, экономический прагматизм и уважение суверенитета партнеров формирует образ Казахстана как ответственной «средней державы», способной выступать нейтральной площадкой для диалога и инициатором региональных форматов взаимодействия.

Оценку внешнеполитического курса Казахстана, его значения для стран Южного Кавказа и роли Астаны как предсказуемого посредника в евразийском пространстве дает Арам Сафарян, политический аналитик, координатор Евразийского экспертного клуба.

– В Послании Президента прослеживается курс на укрепление международной субъектности Казахстана. Насколько, на ваш взгляд, стране удается сохранять самостоятельную внешнюю политику в условиях нарастающей геополитической поляризации?

– На протяжении более чем 20 лет развития государственного строительства Казахстан демонстрирует важную особенность своей политической модели – способность своевременно выявлять институциональные недостатки и корректировать их через реформы. Такая логика постоянной модернизации позволяет стране гибко адаптироваться к резким изменениям глобальной и региональной повестки, особенно в условиях трансформации международных отношений последних лет.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев последовательно продолжает этот курс, ориентируя реформы на укрепление суверенитета и адаптацию государства к новым политическим реалиям. В результате Казахстан выстраивает внешнюю политику, основанную не на блоковом противостоянии, а на защите собственной независимости и развитии прагматичных, взаимовыгодных связей, что усиливает его роль как ответственной средней державы в регионе.

– В какой мере многовекторная политика Казахстана повышает устойчивость малых и средних государств Евразии к внешнему давлению и может ли она служить моделью для таких стран, как Армения?

– Многовекторный курс Казахстана на практике подтверждает свою эффективность для малых и средних государств Евразии. Стране удалось выстроить устойчивые и доверительные отношения одновременно с Россией, Соединенными Штатами и Китаем – редкий пример в условиях нарастающей глобальной поляризации. При этом стратегическое партнерство с Китаем и США сочетается с близкими и предсказуемыми отношениями с Россией, которая рассматривает Казахстан как надежного союзника.

Для таких стран, как Армения, этот опыт показателен: он демонстрирует возможность проведения самостоятельной внешней политики без привязки к одному центру силы. Развитие армяно-казахстанских отношений подтверждает, что многовекторность способствует укреплению доверия, расширению сотрудничества и формированию устойчивых партнерств в евразийском пространстве.

– В какой мере внешнеполитический курс, обозначенный в Послании, институционализирует роль Астаны как нейтрального и предсказуемого посредника на фоне роста региональной нестабильности?

– Последовательная внешнеполитическая линия Казахстана усиливает роль Астаны как нейтральной и предсказуемой площадки для международного диалога. Страна воспринимается как актор, способный объединять различные интересы и продвигать региональные инициативы, направленные на укрепление стабильности. В этом контексте показательно развитие формата С5 и его расширение за счет взаимодействия с Азербайджаном.

Эти инициативы уже рассматриваются экспертным сообществом как элементы формирования новой региональной архитектуры в Большой Евразии. Обсуждение в Армении возможности участия в данном формате даже в статусе наблюдателя отражает рост доверия к Казахстану как к ответственному и предсказуемому региональному лидеру, для которого нейтральность становится ключевым дипломатическим ресурсом.

– Как вы оцениваете внешнеполитический подход Казахстана, основанный на отказе от давления и навязывания условий, в контексте двусторонних и многосторонних форматов на евразийском пространстве?

– Казахстан последовательно выстраивает внешнюю политику, основанную на уважении суверенитета партнеров и отказе от давления как инструмента влияния. В региональной стратегии страна не стремится к доминированию, а, напротив, поддерживает самостоятельность соседних государств и их право на независимый выбор, что особенно важно для стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

На примере Армении видно, что такой формат взаимодействия формирует атмосферу доверия и открытого диалога. Динамичное развитие армяно-казахстанских отношений и недавний визит премьер-министра Армении в Казахстан придали новый импульс двустороннему сотрудничеству, включая гуманитарную, культурную и научную сферы, создавая прочную основу для долгосрочного партнерства.

– В какой мере ориентация Казахстана на прагматическую дипломатию и экономический результат, обозначенная в Послании, усиливает доверие к стране со стороны партнеров на Южном Кавказе и в постсоветском пространстве?

– Прагматическая дипломатия, обозначенная в Послании, соответствует современным тенденциям мировой политики, где ключевым критерием становится экономический результат. Казахстан выстраивает внешние отношения, исходя из принципов взаимной выгоды и практической эффективности, что укрепляет его репутацию надежного партнера.

Обладая одной из наиболее устойчивых экономик в Центральной Азии, высоким уровнем ВВП на душу населения и значительным потенциалом в сфере транспортно-логистических коридоров, Казахстан уже реализует эти преимущества на практике. Поэтому сотрудничество с ним воспринимается как рациональный и выгодный выбор, усиливающий доверие к стране на Южном Кавказе и в постсоветском пространстве.

– Можно ли утверждать, что при Президенте Токаеве внешняя политика Казахстана стала более стратегически выверенной и долгосрочно предсказуемой по сравнению с другими государствами региона?

– В сравнении с другими странами региона внешняя политика Казахстана выглядит более структурированной и предсказуемой. Главе государства Касым-Жомарту Токаеву удалось опереться на реальные достижения страны, прежде всего в экономике, сделав внешнеполитический курс практическим и ориентированным на долгосрочный результат.

Этот подход прослеживается и в отношениях с малыми и средними государствами, включая Армению. При относительно скромных объемах товарооборота уже обозначены конкретные ориентиры его роста – до 380 миллионов долларов в год. Это свидетельствует о системном понимании потенциала сотрудничества и формирует ощущение устойчивой и предсказуемой внешней политики Казахстана.

