«Арасан»: туристов ждем, но есть проблемы

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Асет Калымов, Алматинская область

Ряд острых проблем, препятствующих созданию санаторно-курортной зоны «Арасан», обсудили представители местных властей.

 

фото пресс-службы акима Алматинской области

Туризм – одно из приоритетных направлений развития региона, богатого уникальными памятниками природы. К примеру, только за последний год чис­ло туристов, посетивших термальные источники Чунджи, выросло на 40%, превысив 120 тыс. человек.

О проблемах и перспективах местной отрасли путешествий шла речь на отчетной встрече акима Алматинской области Марата Султангазиева с жителями Уйгурского района.

По данным областного управления туризма, здесь, близ райцентра, села Чунд­жа, действуют 170 подземных горячих источников со слабоминерализованной водой. Температура воды в бассейнах достигает +50 градусов. Круглый год сюда с целью поправить здоровье, набраться сил приезжают жители Алматы и других регионов республики.

Число гостевых домов достигло 50, в прошлом году объем оказанных турис­там услуг превысил 763 млн тенге. В связи с ростом популярности SPA-объек­тов представители местных властей планируют создать здесь специальную санаторно-курортную зону под названием «Арасан».

Недалеко отсюда расположен государственный природный парк «Шарын», для развития которого привлечен «якорный» инвестор – республиканское общественное объединение QazaqGeography. В планах общества – инвестировать 5 млрд тенге в проекты по созданию инфраструктуры экотуризма. В Чарынском каньоне уже открылись современный визит-центр, глэмпинги, гостиницы, оборудованы смотровые площадки, беседки.

Вместе с тем имеется ряд проблем, требующих срочного решения. Одна из них – отсутствие систем водоснабжения и канализации, дорожной инфраструктуры на территории создаваемой санаторно-курортной зоны «Арасан».

Как напомнил в ходе отчетной встречи Марат Султангазиев, еще в 2019 году за счет средств местного бюджета акиматом Уйгурского района был подготовлен генплан туристической зоны. Однако с тех пор работы по проектированию инженерных сетей, а также дорог, ведущих к базам отдыха, даже не начинались.

Не ведется и капитальный ремонт 19 километров трассы Чунджа – Кокпек, хотя проектно-сметная документация прошла экспертизу в уполномоченных госорганах. По оценкам специалистов, реконструкция автодороги позволила бы направить на экскурсии в Чарынский каньон по меньшей мере половину из 120 тыс. туристов, отдыхающих на термальных источниках. Тогда объем оказанных посетителям услуг вырос бы за год примерно на 400 млн тенге.

Аким области поручил акимату Уйгур­ского района, управлениям туризма, энергетики и ЖКХ, пассажирского транс­порта и автодорог взять под особый контроль вопросы своевременного строительства и реконструкции вышеуказанных объектов.

К слову, несмотря на высокую популярность местных турбаз, число коих растет, как грибы, согласно официальной статистике, в районной отрасли туризма заняты не более 260 человек. По итогам прошлого года объем налогов, выплаченных в бюджет гостевыми домами, составил лишь 11,5 млн тенге.

Эти данные привел на встрече начальник областного управления предпринимательства Куаныш Бахытулы. По его информации, число эксплуатируемых в районе скважин подземных вод (170) превышает официальное количество выданных на эти цели лицензий (61). Что говорит о незаконном использовании и без того ограниченных водных ресурсов.

– Рекомендуем Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции провести проверку законности эксплуатации скважин, пока ситуация не привела к истощению запасов термальных вод, – отметил докладчик. – Необходимо разработать комплексный план развития туристического кластера с учетом полного цик­ла использования водных ресурсов, поскольку имеются факты их нерацио­нального расходования.

По словам представителей местной общественности, термальные ключи Чунджи, вошедшие в сервисный пакет всех алматинских турфирм, становятся своего рода брендом и «изюминкой» не только Уйгурского района, но и всей Алматинской области. Развитие курорт­ной зоны будет способствовать росту экономики, сокращению безработицы и повышению благосостояния сельчан.

Как сообщалось на встрече, немало острых проблем имеется и в агропромышленном комплексе. Львиная доля посевных площадей в Уйгурском районе (30%) отведена под кукурузу. Однако нет предприятий по ее переработке, из-за чего фермеры испытывают трудности со сбытом выращенной на полях продукции.

Большие убытки грозят нынче садоводам, ореховодам, виноградарям: по причине резкого весеннего похолодания перемерзли 98% плодовых деревьев. Для возмещения ущерба, нанесенного непогодой аграриям, необходимо развивать институт страхования в сфере сельского хозяйства.

Местных полеводов беспокоит также отсутствие поливной воды в горных селах. Наблюдается острая нехватка овощехранилищ. Нынче значительно сократилось поголовье овец, кур, соответственно, уменьшился выпуск мясомолочной продукции и яиц.

В числе других недочетов, перечис­ленных главой региона, – недостаточно эффективная работа по осуществлению программы «Ауыл аманаты», низкие показатели развития малого и среднего бизнеса.

Участники встречи озвучили также проблемы, связанные с дефицитом питьевой воды, отсутствием газоснабжения, говорили о нехватке хороших автомобильных дорог, пастбищных угодий. Поднятые местными жителями вопросы взяты на карандаш, установлены конкретные сроки для выполнения задач в экономической и социальной сферах, жилищно-коммунальном хозяйстве.

#туризм #дороги #РК #водоснабжение #транспортная инфраструктура #внутренний туризм #Арасан

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