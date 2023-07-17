Арбуз алый, сахарный

Фермер Стелла Ли уже много лет предлагает алматинцам свои сельскохозяйственные продукты, в том числе арбузы. Она может буквально «просканировать» плод в зелено-бархатном кафтане и определить степень его готовности к употреблению.

– Многие говорят, что у арбуза должна быть сухая ножка. Но это неверно. Если она такова, то, скорее всего, он либо переспевший, либо старый, – рассказывает Стелла Ивановна. – Глухой звук у арбуза при похлопывании – признак переспелости, а сильно «звенящий» означает, что вы имеете дело с недоспевшим арбузом.

По мнению опытного фермера, алматинские или, лучше сказать, капшагайские арбузы пойдут только в конце июля. Сейчас на местных прилавках можно встретить представителей бахчевой культуры из Сарыагаша и Шымкента.

Стелла Ли утверждает, что первые появившиеся в продаже арбузы далеко не обязательно будут содержать селитру (азотное удобрение). Если они все же «подкормлены» селитрой, то при разрезе выглядят, как правило, «жилистыми». Те, кто гонится за быстрой реализацией арбузов, возможно, и воспользуются удобрением химического происхождения. Поэтому спешить с покупкой арбузов не стоит.

– Кстати, раньше селитра была очень дешевая. Один мешок стоил 1 500 тенге. Сейчас же – в районе 25 тысяч тенге, поэтому сегодня мы используем компост в качест­ве удобрений, – обратила внимание фермер-продавец. – Когда у нас было большое поле для выращивания арбузов, мы сажали их через рассаду в стаканчиках. И уже после 5 июля выходили и продавали спелые вкусные плоды. В настоящее время земли как таковой мало, поэтому сажаем в грунт семенами. Да и все так делают. Если же сажать стаканчиками, арбузы быстро поспевают, но при этом и быстро «пустеют», становятся «ватными».

По словам Стеллы Ли, к арбузам необходимо подходить с осторожностью не только в плане возможных отравлений нитратами, но и при их сочетании с другими продуктами.

– Нельзя арбуз совмещать с молочными продуктами или же фруктами, ягодами. Съели, например, черешню, подождите, не беритесь сразу за арбуз. Иначе в вашем организме произойдет брожение этих продуктов, которое приведет к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Точно так же будет с молочными и кисломолочными продуктами. А вот если вы после мяса отведаете арбуз, то только поможете своему организму расщепить жиры, – посоветовала опытный фермер.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы сообщает, что допустимый уровень нитратов в бахчевых составляет 60 мг⁄кг. Признаками их повышенного содержания служат интенсивный красный цвет, желтоватые или коричневые волокна и мякоть у корочки, гладкий «отполированный» срез, тогда как у «настоящего» арбуза он крупинками.

Вызвать отравление может и неправильное хранение бахчевых культур. Длительное нахождение арбузов и дынь под прямыми солнечными лучами позволяет даже небольшому количеству нитратов в них активно вступить в реакцию с глюкозой. В результате образуются очень токсичные вещества, способные вызвать тяжелое отравление.

– Покупая арбуз, многие делают это по принципу «на разрез». А зря! Во-первых, арбузы растут на земле и транспортируются далеко не в стерильных условиях. Во-вторых – грязные руки сборщиков, грузчиков и продавцов, грязный нож. В-третьих, нахождение плодов на открытом воздухе, возможно, под прямыми солнечными лучами. А вытекший сок из поврежденных арбузов – благоприятная среда для активного размножения микроорганизмов, плюс – теплое время года и хранение надрезанного арбуза без холода. Как итог – перспектива подхватить кишечную инфекцию, вплоть до дизентерии. Поэтому перед употреблением арбузы и дыни необходимо тщательно мыть проточной водой. Разрезанный арбуз или дыню необходимо есть сразу или хранить в холодильнике не более суток, в чистой закрытой емкости, – говорят специалисты департамента.

Первые признаки отравления бахчевыми могут появиться уже через несколько часов после их употребления, и, как правило, похожи они на обычное пищевое отравление: схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота, диарея, повышенная температура. Возможны головная боль, судороги, ломота в суставах, аллергическая реакция кожи. При обнаружении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

В целях профилактики отравлений бахчевыми культурами санитарные врачи рекомендуют придерживаться простых правил, в том числе не приобретать арбузы и дыни в неустановленных местах торговли – на газонах, обочинах дорог, в арках зданий, во дворах домов, на прилегающей к рынкам территории. Как правило, эта продукция реализуется без документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы совместно с филиалом Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК проводит тематические акции на объектах торговли – «Овощи без нитратов», «Выбирай безопасный продукт» и т. д. Специалисты лаборатории экспресс-методом проводят исследования продуктов и сразу выдают результаты потребителям.

– Во время акции сделано 570 проб растениеводческой продукции, из них в шести пробах (арбуз, дыня) выявлено превышение нитратов. Однако факты отравления арбузами и дынями в Алматы не зарегистрированы, – подытожили в департаменте.

В случае обнаружения нарушений при продаже бахчевых культур, возникновения сомнений в их качестве нужно обращаться в районные управления санитарно-эпидемиологического контро­ля города.