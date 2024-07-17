Археологический артефакт обнаружили в Акмолинской области

Фото: ДЧС Акмолинской области

Артефакт представляет собой человеческое лицо, высеченное в камне. О находке было сообщено в департамент по ЧС Акмолинской области и в местный краеведческий музей. Далее о находке стало известно ученым не только из Астаны, но даже и дальнего зарубежья. Сотрудники ЧС провели гостей к памятнику из прошлого.

На сегодня утверждать, к какой именно из эпох принадлежит изделие древнего скульптора, невозможно.