Археологический артефакт обнаружили в Акмолинской области

На историческую находку натолкнулись сотрудники ДЧС Сандыктауского района при проведении профилактического мероприятия «Орман», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
Артефакт представляет собой человеческое лицо, высеченное в камне. О находке было сообщено в департамент по ЧС Акмолинской области и в местный краеведческий музей. Далее о находке стало известно ученым не только из Астаны, но даже и дальнего зарубежья. Сотрудники ЧС провели гостей к памятнику из прошлого.
На сегодня утверждать, к какой именно из эпох принадлежит изделие древнего скульптора, невозможно.
«Мнения ученых разделились. Одни считают, что этот камень здесь еще с бронзового века, другие относят его к более позднему, тюркскому периоду. Даже, по мнению одного из ученых, есть сходство с находками, обнаруженными в Сибири. Какое из мнений правильное, решит дальнейшее изучение, но уже сейчас можно сказать, что открытие несет большую историческую ценность. На данный момент артефакт взят под охрану», – сообщили в ДЧС.