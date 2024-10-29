Архивные исторические видеоматериалы показывают в казахстанских кинотеатрах

Фото: МКИ РК

Комитет архивов, документации и книжного дела министерства культуры и информации РК подготовил видеоматериалы на основе кино-фото и аудио-документов, хранящихся в Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультинформа

Исторические видеоролики можно увидеть в 24 кинотеатрах в Астане, Алматы, Шымкенте и других областных центрах.

Видеоролики охватывают различные темы, такие как «Самая первая фотография в истории Казахстана», «Самая первая аудиозапись в истории Казахстана», «ТУРКСИБ – дорога, соединившая Восток и Запад», «Эволюция архитектуры Алматы», «Этнографические фотографии, ожившие с помощью нейросети» и т.п.

Проект удалось реализовать благодаря заключению меморандума о сотрудничестве и взаимодействии по популяризации и пропаганде аудиовизуальных документов между Комитетом архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК и сетью KINOPARK в лице TOO «CINEMA INVEST GROUP».

Данная инициатива направлена на привлечение внимания зрителей к историческим материалам и укрепление интереса к отечественной истории и культуре.