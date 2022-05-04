Армения будет выплачивать компенсацию в случае вывоза в третьи страны казахстанских нефтепродуктов

Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения, совершенного в Нур-Султане 16 июля 2020 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, Соглашение определяет условия торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения по поставке товаров, классифицируемых в группе 27 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля, классифицируемые в группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС), в Республику Армения.

Соглашением предусмотрено, что поставка товаров, классифицируемых в группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденных перечнем, из Республики Казахстан в Республику Армения сверх объемов, предусмотренных индикативными балансами на текущий календарный год, запрещена.

В Соглашении указано, что компетентный орган казахстанской стороны ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего планируемому месяцу, на основании заявок поставщиков нефти и внутреннего баланса производства и потребления нефтепродуктов утверждает план поставок нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан в Республику Армения в объемах, не превышающих индикативные балансы.

В отношении товаров, классифицируемых в группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденных Перечнем, не будут взиматься вывозные таможенные пошлины в соответствии со статьей 28 Договора о ЕАЭС.

«Между тем, вышеуказанные товары не подлежат вывозу в третьи страны и страны ЕАЭС с территории Республики Армения. В случае выявления казахстанской стороной фактов нарушения Республикой Армения обязательств, армянская сторона выплачивает казахстанской стороне суммы компенсации, исчисляемые в долларах США, эквивалентные объему вывозных таможенных пошлин», - говорится в заключении к документу.