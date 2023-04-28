Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца

Арсенал оружия прятал у себя дома житель Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

В незаконном хранении огнестрельного оружия подозревают А. 1995 года рождения.

В его съемном жилище обнаружены и изъяты гладкоствольное ружье, 2 нарезных ружья, пневматический пистолет, около 400 патронов разного калибра.

«По предварительной версии, это оружие могло быть добыто криминальным путем. Назначена соответствующая экспертиза.

Вместе с тем установлено, что А. также подозревается в хулиганстве с применением оружия. Обстоятельства устанавливаются. Подозреваемый взят под стражу. Уголовные дела расследуются по части 3 статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и части 3 статьи «Хулиганство», – резюмировал начальник управления полиции Медеуского района полковник полиции Ильяс Омирсериков.