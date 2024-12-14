Артем Антропов выиграл «золото» на ЧМ по тяжелой атлетике

Спорт
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Штангист финишировал первым в весовой категории до 102 килограммов, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

В «рывке» Антропов показал 170 килограммов. В «толчке» ему покорились 230 килограммов. В сумме Артем поднял 400 килограммов, сообщает НОК Казахстана.

Второе место осталось за Ибрахимом Фаресом Эльбахом (Катар) - 399 (174+225) килограммов. Третьим стал Маркос Руис Веласко из Испании - 395 (183+212) килограммов.

Отметим, что в активе команды Казахстана теперь три медали. Ранее Алексей Чуркин завоевал «серебро» в весе до 81 килограмма, а Нургиса Адилетулы (до 96 килограммов) стал победителем ЧМ.

Чемпионат мира проходит в Манаме, Бахрейн.

#тяжелая атлетика #чемпионат мира #штанга #Артем Антропов

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