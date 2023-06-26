Артиллерийский снаряд нашли на мусорном полигоне в Акмолинской области
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Акмолинские полицейские проводят проверку по факту обнаружения артиллерийского снаряда на заброшенном полигоне в городе Ерейментау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Опасную находку обнаружили жители районного центра, когда собирали металл на заброшенном мусорном полигоне на окраине Ерейментау.
Специалисты-взрывотехники Департамента полиции области осмотрели предмет и установили, что это 125 мм фугасный снаряд.
Боеприпас уничтожили на месте, а его осколки направили на экспертизу.