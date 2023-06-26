Артиллерийский снаряд нашли на мусорном полигоне в Акмолинской области

Акмолинские полицейские проводят проверку по факту обнаружения артиллерийского снаряда на заброшенном полигоне в городе Ерейментау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Опасную находку обнаружили жители районного центра, когда собирали металл на заброшенном мусорном полигоне на окраине Ерейментау.

Специалисты-взрывотехники Департамента полиции области осмотрели предмет и установили, что это 125 мм фугасный снаряд.

Боеприпас уничтожили на месте, а его осколки направили на экспертизу.