Артисты Алматинского цирка взяли «золото» и «серебро» на международном фестивале

Культура
124

Масштабный фестиваль, прошедший в Ташкенте и организованный Узбекцирком, объединил талантливых молодых артистов из разных стран, став площадкой для обмена опытом, демонстрации мастерства и укрепления творческих связей

Фото пресс-службы акимата Алматы

Артисты Казахского государственного цирка ярко заявили о себе на II Международном молодежном фестивале циркового искусства «Шелковый путь», завоевав сразу две престижные награды — золото и серебро, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Настоящий фурор произвел номер «Воздушная Сфера» в жанре «парное кольцо», представленный Жасмин Алшынбаевой, продолжательницы цирковой династии, и Авелиной Гузей под руководством Зарины Тапаловой. Артистки продемонстрировали безупречную синхронность, пластичность и эмоциональную подачу, заслуженно получив золотую награду фестиваля.

Серебряной награды был удостоен артист Алматинского цирка Али Салаватов (руководитель - Равилт Сейдгариев) с номером «Жонглер мячами в пол». Его выступление отличилось высокой техникой, точностью исполнения и сценической выразительностью.

В рамках фестиваля состоялось и важное событие для развития культурного сотрудничества: Казахский государственный цирк и Государственный цирк Узбекистана подписали меморандум о дальнейшем взаимодействии. Документ предусматривает развитие совместных проектов, обмен артистами, постановочные инициативы и участие в международных программах, добавили в городской администрации.

 

#серебро #золото #цирк #фестиваль #артисты

