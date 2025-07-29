Фото: пресс-службы Казахского государственного цирка

Главным событием мероприятия по праву признано выступление труппы Hassak, которая подготовила уникальный номер на переходной лестнице — снаряде, вертикально закрепленном в центре манежа. Принцип эквилибристических трюков на ней заключается в следующем: артист, балансируя своего партнера, который находится на вершине снаряда, поднимается вверх по одной стороне лестницы и, перешагнув через верхнюю перекладину, спускается по другой стороне, держась руками за ее боковины.

Однако номер труппы Hassak кардинально отличался от общепринятых представлений. Выступая на переходной лестнице, артисты поразили публику переносом на лбу сразу трех человек весом около 180 кг. Ничего подобного цирковая практика еще не знала, и потому номер алматинской труппы был признан историческим рекордом.

— Победа труппы Hassak – это знак высочайшего уровня, силы духа и преемственности поколений. Алматы укрепил статус культурного хаба Центральной Азии, — отметил директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков.

Напомним, что ALMATY CIRCUS FESTIVAL традиционно входит в десятку крупнейших цирковых форумов мира. В этом году для участия в нем поступило свыше 100 конкурсных заявок из России, Китая, Украины, Вьетнама, Израиля и других стран.