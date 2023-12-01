"Қарызсыз қоғам": казахстанцев с просрочками по кредитам обучат финансовой грамотности

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Проект «Қарызсыз қоғам» масштабируют, для этого подготовлен специальный меморандум, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Проделанную на сегодняшний день работу и дальнейшие планы обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева.

О ходе реализации проекта «Қарызсыз қоғам», направленного на повышение финансовой грамотности граждан и урегулирование проблемных задолженностей по кредитам, доложил первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов. 

«В рамках документа к данной работе подключились 9 госорганов, 12 банков, АФК и Ассоциация микрофинансовых организаций. Уже созданы проектные офисы во всех регионах для оказания консультационной помощи гражданам. Местным исполнительным органам необходимо принять меры по их техническому оснащению», – сказал он.

Напомним, эффективность проекта «Қарызсыз қоғам» отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании, поручив расширить его охват. Так, в следующем году курсы по финансовой грамотности будут организованы во всех регионах, планируется обучить порядка 200 тысяч человек. В приоритете – граждане, имеющие просрочки по займам свыше 90 дней. Дополнительное обучение основам финансовой грамотности будет проводиться в школах и вузах. В целом планируется охватить 1 млн человек. Министерством науки и высшего образования разрабатывается специальный учебный курс, который внедрят с 2024 года. 

В министерстве просвещения предлагают повышать финансовую грамотность учеников в рамках предмета «Глобальные компетенции». Об этом рассказал секретарь партии AMANAT Эльдар Жумагазиев.

«В учебнике «Глобальные компетенции» стилистика изложения сложная, местами непонятная. Не учтены возрастные особенности и интересы школьников. Кроме того, это факультатив, в то время как в странах, занимающих высокие позиции в мировых рейтингах по финансовой грамотности, данный предмет является обязательным (Финляндия, Япония). К тому же количество часов, которое уделяется финансовым вопросам в рамках различных предметов, варьируется в разных школах», – сказал Э. Жумагазиев.

Резюмируя итоги совещания, Ерулан Жамаубаев подчеркнул важность разъяснительной работы среди населения и поручил АРРФР совместно с партией AMANAT, заинтересованными госорганами и организациями обеспечить качественное исполнение мероприятий дорожной карты. Местным исполнительным органам необходимо принять меры по выделению помещений, приспособленных для проведения обучения граждан, а также обеспечить их техническое оснащение.

#Правительство #Жамаубаев #Финансовая грамотность

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