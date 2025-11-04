Спикер Сената встретился с главой Офиса программ ОБСЕ

Сенат
102
Дана Аменова
специальный корреспондент

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Главой Офиса программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Астане Алексеем Роговым, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената поздравил собеседника с назначением и официальным вступлением в должность главы Офиса и высоко оценил усилия Организации, как «связующего моста» между Востоком и Западом, в принятии решений по важнейшим вопросам безопасности и сотрудничества. Он также подчеркнул, что Казахстан высоко ценит продуктивное партнерство с ОБСЕ и ее институтами.

«Казахстанские парламентарии принимают активное участие в сессиях Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, работе ее Комитетов и в составе наблюдательных миссий. Мы активно и продуктивно сотрудничаем с Офисом программ ОБСЕ в Астане. Наше партнерство основывается на общем видении построения безопасного сообщества, закрепленном в Астанинской декларации», – сказал Маулен Ашимбаев, подчеркнув, что Казахстан заинтересован в продолжении развития тесного сотрудничества с ОБСЕ во всех трех измерениях.

Председатель Сената ознакомил участников встречи с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства. Как отметил Маулен Ашимбаев, изменения направлены на формирование и развитие концепции Справедливого Казахстана.

Глава Офиса программ ОБСЕ был также проинформирован о законодательной деятельности Палаты по обеспечению верховенства закона, защиты прав граждан, инклюзии, демократизации и достижению Целей устойчивого развития.

В ходе встречи собеседники обозначили перспективы расширения межпарламентских связей и обменялись мнениями касательно реализации совместных проектов.

В свою очередь Алексей Рогов выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с ОБСЕ и готовность к реализации намеченных проектов. Стороны обсудили результаты взаимодействия Парламента Казахстана и офиса программ ОБСЕ.

Также Глава Офиса высказался о дальнейшем углублении сотрудничества в вопросах борьбы с трансграничными вызовами, защиты окружающей среды, усиления человеческого измерения и повестки Целей устойчивого развития.

#Ашимбаев #ОБСЕ #офис #Рогов

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Из «микро» – в сегмент МСБ
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
Большие возможности и большая ответственность
В Зайсанском районе построят водохранилище
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
О туризме и банковской деятельности
Азарт, мастерство и гармония
Россыпь наград из Улан-Батора
Повышая правовую грамотность населения
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Придать диалогу стратегическую направленность
Лавины взяли под цифровой контроль
Остался год до юношеской Олимпиады
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Помощь, от которой хуже...
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Перспективы развития АПК области Абай
Маулен Ашимбаев обсудил с экспертами реформы, инициированны…
Сенатор - Банку развития Казахстана: Зачем финансировать ст…
Сенат ратифицировал соглашение об экстрадиции между Казахст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]