Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Главой Офиса программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Астане Алексеем Роговым, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената поздравил собеседника с назначением и официальным вступлением в должность главы Офиса и высоко оценил усилия Организации, как «связующего моста» между Востоком и Западом, в принятии решений по важнейшим вопросам безопасности и сотрудничества. Он также подчеркнул, что Казахстан высоко ценит продуктивное партнерство с ОБСЕ и ее институтами.

«Казахстанские парламентарии принимают активное участие в сессиях Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, работе ее Комитетов и в составе наблюдательных миссий. Мы активно и продуктивно сотрудничаем с Офисом программ ОБСЕ в Астане. Наше партнерство основывается на общем видении построения безопасного сообщества, закрепленном в Астанинской декларации», – сказал Маулен Ашимбаев, подчеркнув, что Казахстан заинтересован в продолжении развития тесного сотрудничества с ОБСЕ во всех трех измерениях.

Председатель Сената ознакомил участников встречи с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства. Как отметил Маулен Ашимбаев, изменения направлены на формирование и развитие концепции Справедливого Казахстана.

Глава Офиса программ ОБСЕ был также проинформирован о законодательной деятельности Палаты по обеспечению верховенства закона, защиты прав граждан, инклюзии, демократизации и достижению Целей устойчивого развития.

В ходе встречи собеседники обозначили перспективы расширения межпарламентских связей и обменялись мнениями касательно реализации совместных проектов.

В свою очередь Алексей Рогов выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с ОБСЕ и готовность к реализации намеченных проектов. Стороны обсудили результаты взаимодействия Парламента Казахстана и офиса программ ОБСЕ.

Также Глава Офиса высказался о дальнейшем углублении сотрудничества в вопросах борьбы с трансграничными вызовами, защиты окружающей среды, усиления человеческого измерения и повестки Целей устойчивого развития.