Ашимбаев возглавил Парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития

Депутаты Сената и Мажилиса на совместном заседании палат Парламента утвердили состав Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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В состав комиссии из числа сенаторов вошли Маулен Ашимбаев, Ольга Перепечина, Аскар Шакиров, Суиндик Алдашев, Нурторе Жусип, Али Бектаев, Нурлан Бекназаров, Сергей Карплюк, Акмарал Альназарова.

Из числа мажилисменов – Альберт Рау, Нуртай Сабильянов, Аян Зейнуллин, Павел Казанцев, Асхат Рахимжанов, Аскар Садыков, Ерлан Стамбеков, Гаухар Танашева, Динара Шукижанова.

Вопрос о создании Парламентской комиссии ранее обсуждался на заседании Сената. В ходе заседания отмечалось, что создается она в соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева.

«Комиссия создается по поручению главы государства. Основная цель Парламентской комиссии - содействие эффективной реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. Также в ее работе будут принимать участие члены Правительства, представители международных организаций и неправительственного сектора, эксперты и ученые», – отмечал спикер Сената на заседании палаты 8 июня.