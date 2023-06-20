Ашимбаев возглавил Парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития

Правительство, Сенат, Мажилис
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Депутаты Сената и Мажилиса на совместном заседании палат Парламента утвердили состав Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото: Kazpravda.kz

В состав комиссии из числа сенаторов вошли Маулен Ашимбаев, Ольга Перепечина, Аскар Шакиров, Суиндик Алдашев, Нурторе Жусип, Али Бектаев, Нурлан Бекназаров, Сергей Карплюк, Акмарал Альназарова.

Из числа мажилисменов – Альберт Рау, Нуртай Сабильянов, Аян Зейнуллин, Павел Казанцев, Асхат Рахимжанов, Аскар Садыков, Ерлан Стамбеков, Гаухар Танашева, Динара Шукижанова.

Вопрос о создании Парламентской комиссии ранее обсуждался на заседании Сената. В ходе заседания отмечалось, что создается она в соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева.

«Комиссия создается по поручению главы государства. Основная цель Парламентской комиссии - содействие эффективной реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. Также в ее работе будут принимать участие члены Правительства, представители международных организаций и неправительственного сектора, эксперты и ученые», – отмечал спикер Сената на заседании палаты 8 июня.

 

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