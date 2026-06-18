Ашимбаев высказался о финансировании квазигоссектора

Сенат

Важно определиться по перспективам развития квазигоссектора, государственных и нацкомпаний. Об этом заявил Спикер Сената Маулен Ашимбаев во время рассмотрения отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Сената отметил, что госкомпании обеспечивают 14-15% ВВП и владеют 40-45% корпоративных активов страны, тогда как в странах ОЭСР такая доля в ВВП составляет лишь 4-6%. Он добавил, что доходы квазигоссектора достигли 5 трлн тенге, однако эти средства идут на финансирование проектов и бизнеса.

По мнению Маулена Ашимбаева, активная ставка Правительства на квазигоссектор и госкомпании подрывает рыночную конкуренцию и вытесняет частный бизнес, который теряет мотивацию из-за неэффективной господдержки. Напомнив об Указе Президента Касым-Жомарта Токаева о либерализации экономики, а также падении темпов приватизации, он призвал концептуально определить перспективы госсектора, чтобы перестать раздувать его бюджетное финансирование в ущерб эффективности всей экономики.

«Есть ощущение, что в рамках обеспечения высокого экономического роста сегодня Правительство делает ставку на квазигоссектор, включая институты развития. То есть, все крутится вокруг государства, все деньги крутятся вокруг государства, и бизнес надеется на поддержку. Это приводит к атрофированию частного сектора в силу разных причин: поддерживаются, может быть, те предприятия, которые не должны поддерживаться, конкуренция ослабевает, мотивация уходит и так далее. У Правительства должно быть понимание по дальнейшим перспективам квазигоссектора и в целом государственных компаний. Они же будут дальше расти, это логика процесса. И тем самым дальше частный сектор будет вытесняться по многим направлениям, государственные компании будут конкурировать с частным сектором там, где не нужно. Темпы приватизации упали, это видно невооруженным взглядом. Указ Главы государства о либерализации экономики никто не отменял, который несколько лет назад был обнародован», – заявил Маулен Ашимбаев.

 

 

#Ашимбаев #квазигоссектор #государство

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