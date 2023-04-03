Аскар Амерханов назначен замглавы КНБ – директором Службы внешней разведки
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Аскар Амерханов назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Распоряжением главы государства Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Другим распоряжением главы государства Байжанов Габит Жакыпбаевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки.