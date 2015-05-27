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Аспекты безопасности
Анна ВЛАДИМИРОВА
Делегаты ассамблеи обсудят проблемы принятия международных стандартов в отношении безопас­ности мировой торговли животными и продуктами животного происхождения, повышения качества ветеринарных служб.

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