Астана избежала энергетического коллапса благодаря новым энергообъектам

Энергетика
117
Дана Аменова
Корреспондент

Этой зимой из-за нехватки энергетических мощностей существовал риск, что почти 4 млн квадратных метров могли остаться без тепла, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Отопительный сезон проходит в штатном режиме, без нагрузки на объекты жизнеобеспечения. В том числе, в пиковые морозные дни, сообщил аким города Женис Касымбек.

– К примеру, в прошлом отопительном сезоне у нас был дефицит тепла порядка 500 Гкал/час. Десятки новых объектов не были подключены к теплоснабжению. За прошлый год было построено 3 млн 800 тыс. квадратных метров. Это жилье, соцобъекты, адмздания и другие здания. Был большой риск, что почти все 4 млн квадратных метров могли остаться без теплоснабжения! Так как имеющиеся на тот момент объекты не смогли бы отапливать все эти здания, - сказал Касымбек.

Подключить миллионы квадратных метров помогли новые объекты: газовая тепловая станция «Юго-Восток», первый этап газовой тепловой станции «Туран». Кроме того, завершилось строительство первого этапа ТЭЦ-3, которая была долгостроем. Данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час. Кроме того, они позволили дать городу запас тепла на будущие годы.

– В этом году планируем полностью завершить вторую очередь газовой тепловой станции «Туран», построить первый этап газовой тепловой станции «Тельмана» и угольную часть ТЭЦ-3. Также планируем расширить ТЭЦ-2 и приступить к проектированию ГТС «Юго-Запад». Реализация всех этих проектов позволит получить запас прочности теплоснабжения до 2035 года, –  сказал аким города.

#Астана #энергетика #теплоснабжение #Женис Касымбек

Популярное

Все
Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
Творил несмотря на запреты
Что может быть общего у войны и женщины, имеющей детей?
Больше половины дорожно-транспортных происшествий в городе происходит с участием пешеходов
Цифровая эпоха: как защитить персональные данные
Гордость степей, а не обуза
Археология и взятки
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют интернет-мошенничества
Крестьянским хозяйствам Карагандинской области не хватает собственных семян
В Мангистау любовь к родной земле прививают через цифровые технологии
«Грязеболотный» период
Предвестник весеннего обновления
Плюрализм, открытость и результативность
Консолидация общества и развитие экономики – неразрывно связанные и взаимозависимые понятия
Добро пожаловать!
Ученый, политик, аграрий
Мосты и тоннели вместо переездов
Войлок, керамика и макраме
Причины и следствие
Крутись-вертись, веретено!
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Нацбанк предупредил казахстанцев об обмане мошенников
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Какие нормы по вопросам ВИЭ вводят в Казахстане
Более 7 тыс. домов в Караганде обеспечили голубым топливом
Бектенов ознакомился с ходом модернизации Экибастузской ТЭЦ
Завышенные счета за тепло снова выставили жителям Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]