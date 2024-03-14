Астана избежала энергетического коллапса благодаря новым энергообъектам

Этой зимой из-за нехватки энергетических мощностей существовал риск, что почти 4 млн квадратных метров могли остаться без тепла, передает Kazpravda.kz
Отопительный сезон проходит в штатном режиме, без нагрузки на объекты жизнеобеспечения. В том числе, в пиковые морозные дни, сообщил аким города Женис Касымбек.
– К примеру, в прошлом отопительном сезоне у нас был дефицит тепла порядка 500 Гкал/час. Десятки новых объектов не были подключены к теплоснабжению. За прошлый год было построено 3 млн 800 тыс. квадратных метров. Это жилье, соцобъекты, адмздания и другие здания. Был большой риск, что почти все 4 млн квадратных метров могли остаться без теплоснабжения! Так как имеющиеся на тот момент объекты не смогли бы отапливать все эти здания, - сказал Касымбек.
Подключить миллионы квадратных метров помогли новые объекты: газовая тепловая станция «Юго-Восток», первый этап газовой тепловой станции «Туран». Кроме того, завершилось строительство первого этапа ТЭЦ-3, которая была долгостроем. Данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час. Кроме того, они позволили дать городу запас тепла на будущие годы.
– В этом году планируем полностью завершить вторую очередь газовой тепловой станции «Туран», построить первый этап газовой тепловой станции «Тельмана» и угольную часть ТЭЦ-3. Также планируем расширить ТЭЦ-2 и приступить к проектированию ГТС «Юго-Запад». Реализация всех этих проектов позволит получить запас прочности теплоснабжения до 2035 года, – сказал аким города.