Астана избежала энергетического коллапса благодаря новым энергообъектам

Фото: акимат Астаны

Отопительный сезон проходит в штатном режиме, без нагрузки на объекты жизнеобеспечения. В том числе, в пиковые морозные дни, сообщил аким города Женис Касымбек.

– К примеру, в прошлом отопительном сезоне у нас был дефицит тепла порядка 500 Гкал/час. Десятки новых объектов не были подключены к теплоснабжению. За прошлый год было построено 3 млн 800 тыс. квадратных метров. Это жилье, соцобъекты, адмздания и другие здания. Был большой риск, что почти все 4 млн квадратных метров могли остаться без теплоснабжения! Так как имеющиеся на тот момент объекты не смогли бы отапливать все эти здания, - сказал Касымбек.

Подключить миллионы квадратных метров помогли новые объекты: газовая тепловая станция «Юго-Восток», первый этап газовой тепловой станции «Туран». Кроме того, завершилось строительство первого этапа ТЭЦ-3, которая была долгостроем. Данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час. Кроме того, они позволили дать городу запас тепла на будущие годы.