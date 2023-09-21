Astana Media Week: СМИ в эпоху трансформации

Тема седьмой медианедели, открывшейся вчера в казахстан­ской столице, сформулирована следующим образом: «Сила медиа: тенденции, изменения, этика». Организатор мероприятия – Министерство культуры и информации РК – решило в этот раз сфокусировать обсуждение на вопросах, касающихся построе­ния работы СМИ в ближайшем будущем, свободы слова, регулирования блогосферы в медийном законодательстве, этики и ответственности в информационном пространстве, противостояния дезинформации.

Диалог с отечественными экс­пертами поддержали приглашенные гости – главы национальных ведомств и телеканалов, известные журналисты и продюсеры из Турции, Южной Кореи, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и России. Ну а ежегодная выставка «Контент-маркет» традиционно собрала представителей продакшн-компаний и телеканалов.

Планируется, что открытый и закрытый питчинги дадут возможность контентмейкерам презентовать свои новинки главам ведущих СМИ и корпораций. Впервые на этой площадке появятся независимые авторы подкастов и диджитал-контента.

Приветствуя участников масштабного медийного события, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что Astana Media Week стала традиционным мероприятием, имеющим большое значение не только для отечественных СМИ, но и для всего региона.

– Доказательством тому служит ежегодное участие в нем иностранных авторитетных экспертов, квалифицированных медийных специалистов, – подчеркнула она. – Особое внимание нашим государством уделяется модернизации законодательства в сфере СМИ. В нынешнем году принят концептуальный в этом ключе документ – Информационная доктрина, определяющая главные направления реализации госполитики в отрасли. Медиасфера затрагивает все сферы общественной жизни, а в ней самой постоянно меняются методы непрерывной транс­формации и цифровизации, появляются новые платформы, средства коммуникации, передачи сообщений. Это вынуждает адаптироваться к инновациям, постоянно развиваться и возрождаться. Поэтому я очень ценю плодотворное влияние Astana Media Week на развитие отечественной медиа­индустрии.

Кроме того, министр отметила, что в быстро меняющемся и динамично развивающемся информационном мире традиционные средства массовой информации стали уникальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов с зарубежными экс­пертами.

– Уверена, что Astana Media Week будет и впредь играть важную роль в организации конструктивных и содержательных дискуссий, находя позитивные решения актуальных проблем отрасли, – пожелала успехов участникам мероприятия Аида Балаева.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов в ходе пленарного заседания более подробно остановился на новшествах в казахстанском законодательстве, регулирующем медиасферу. Так, совсем недавно в стране был принят Закон «Об онлайн-платформах», на рассмотрении Мажилиса находится еще один очень важный документ, относительно которого не стихают дискуссии в профессиональном сообществе, – законопроект «О масс-медиа».

В законодательном регулировании информационной сферы Казахстан во многих отношениях выступает первопроходцем в Центрально-Азиатском регионе. Так или иначе свою блогосферу регулируют все государства, но профильного Закона «Об онлайн-платформах» нет еще нигде.

– Я хочу остановиться на самом главном вопросе, или даже заблуж­дении, связанном с регулированием блогинга, который заключается в том, что вступивший в действие закон якобы будет обязывать блогеров проходить государственную регистрацию, – отметил вице-министр. – Это не так... Закон просто вводит понятие «инфлюенсер» – это субъект, который осуществляет предпринимательскую деятельность на базе онлайн-платформы. Многие блогеры и так открыто ведут свой бизнес, никаких страхов у них быть не должно.

Кроме того, новый закон призван поддерживать развитие государственного языка, на котором с каждым днем становится все больше контента.

– Нам очень приятно, что участие в процессе принимают и международные онлайн-платформы. Телеграм ввел в свой интерфейс казахский язык, такую же работу проводит «ТикТок». Появилась возможность автоматического перевода на казахский в «Инстаграме» и «Фейсбуке», – отметил Евгений Кочетов.

Еще один системный вопрос касается этики и безопасности. Речь идет о распространении вредонос­ной информации и откровенной лжи. Законодательство вводит частичную декриминализацию наказания в этой сфере, переводя распространение дезинформации в сферу административных правонарушений. При этом закон содержит инструменты, способные защитить общество от соответствующего контента.

Ну и последний важный пункт – маркировка рекламы. Правила еще находятся в разработке, но этот инструмент, бесспорно, позволит сделать рынок онлайн-рекламы более цивилизованным.

Достоверность и качество

Что же позволяет традиционным СМИ держаться на плаву, когда со всех сторон их теснят медиа нового формата? Отвечая на этот вопрос, спикеры пленарного заседания оказались солидарны в одном: главное – качество производимого контента.

Так, заместитель председателя МТРК «Мир» Екатерина Абрамова отметила, что сохранять свои позиции и постоянно расширять аудиторию можно лишь при условии подачи актуальной и проверенной информации. Межнациональная компания, учрежденная СНГ, имеет в этом тридцатилетний опыт и не собирается уступать блогингу и журналистике короткого кадра.

– Во всех странах присутствия мы работаем в соответствии с национальными законодательствами. Сюжеты, которые выходят в эфир, – стопроцентно достоверны главным образом благодаря тому, что контент создается непосредственно в странах СНГ. Журналист ведет репортаж с места события, наблюдая за происходящим свои­ми глазами, а не опираясь на найденную в открытых источниках информацию, – отметила она. – Кроме того, в нашем эфире нет места анонимности – у каждого сюжета есть автор, а значит, он несет ответственность за все, что говорит с экрана.

Да и вообще, требований профессионализма при создании контента развитие новых средств связи не отменяет. Интернет – это просто новый способ его доставки до потребителя. Доказательством доверия аудитории служит тот факт, что за последние десять лет посещаемость сайта МТРК «МИР» выросла на 110%, он имеет 52 млн постоянных читателей.

Традиционные СМИ сегодня активно используют и социальные сети, и мессенджеры.

– Наш информационный телеграм-канал выигрывает благодаря оперативности, достоверности и экспертности информации. На мой взгляд, это главные составляющие запроса аудитории, и только традиционные средства массовой информации способны их удовлетворить, – считает Екатерина Абрамова.

Директор представительства Турецкой радиотелевизионной корпорации в Казахстане Мехмед Захид Чалышкан согласен с коллегой. ТРК формирует аудиовизуальную память Турции, находясь в эфире уже сто лет. И ее контент, оперативно реагирующий на вызовы информационного мира, по-прежнему востребован аудиторией. Одним словом, это и память, и будущее тюркского мира.

– Для того чтобы соответствовать изменению коммуникативных тенденций, был создан специальный креативный отдел, который отвечает за развитие телеканала на новых медиаплатформах, включая веб-сериалы, подкасты и видео­блоги, – поделился деталями глава представительства Турецкой радиотелевизионной корпорации в Казахстане.

По мнению директора Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» Медербека Шерметалиева, СМИ должны работать так, чтобы информация была актуальной и достоверной.

– В условиях геополитической нестабильности мы все больше понимаем, что государственность связана с информационной безопасностью. И там, где преобладают внешние игроки, зачастую медиаполе формирует чужая информационная повестка. В Кыргызстане с попытками дестабилизации общества через информационные вбросы мы сталкиваемся регулярно. Но свобода слова и распространение фейков – это не одно и то же. Поэтому пришло время задуматься о выработке общей стратегии для региона в противодействии дезинформации, – отметил спикер.

Аудитория только растет

Дискуссия была продолжена в ходе панельных сессий, участники которых в первый день Astana Media Week говорили о необходимости трансформации и рекламе в цифровом контуре современного телевидения.

По мнению спикеров, казахстанское телевидение сейчас переживает необычный период переформатирования, когда традиционные каналы распространения информации сочетаются с диджитализацией. По мнению председателя правления РТРК «Казахстан» Ляззат Танысбай, этот процесс происходит интенсивно и успешно.

– Говорят, что традиционные СМИ умирают, но число наших зрителей увеличивается каждый день. Просто они смотрят наш контент через телефон и планшет, – отметила она, подчеркнув, что 32% нынешней аудитории телеканала – молодые люди до 35 лет, благодаря которым и данный государственный телетранс­лятор впервые входит в отечественный топ-3.

Кроме того, с рекламой «на телевизор» сегодня заходят и диджитал-гиганты, которые привыкли работать только в Интернете.

– Но теперь они готовы платить телеканалам, чтобы продвигать свои услуги, – отметила Ляззат Танысбай.

Однако, чтобы расширять аудиторию каналов, необходимы постоянные изменения с откликом на запрос зрителей, а также работа с Digital-технологиями.

Как это может работать, рассказала первый заместитель председателя АО «Агентство «Хабар» Ляззат Жунусова. Она продемонстрировала возможности искусственного интеллекта, обратившись к своему 3D-аватару на экране, который повторил текст выступления спикера.

Ляззат Жунусова рассказала, что «Хабар» сейчас работает над внедрением в свою производственную деятельность искусственного интеллекта для того, чтобы создавать виртуальные копии людей и внедрять их в телевизионный контент, который производит агентство.

Можно сколько угодно говорить о трансформации медиа, но без повышения профессионального уровня журналистов она невозможна, считает депутат Сената Парламента, президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай.

– И главным образом нужно заботиться об этом в регионах, чтобы там журналисты имели возможность не отстать от мировых тенденций, – отметила она.

По мнению журналиста и медиаменеджера Арманжана Байтасова, трансформация в медиа – процесс постоянный. Если СМИ не развивается, не преображается, не отвечает тенденциям в мире и обществе, оно просто становится частью истории.

– Телевидение на сегодняшний день – это создатель контента. И большие конгломераты создают более качественный контент потому, что им позволяет делать это бюджет и человеческий ресурс, – считает он. – Поэтому государственные холдинги дают много рабочих мест, высокооплачиваемых, кстати. Сегодня там работает наша интеллигенция, которая задумывается о будущем нации, а не о хайпе.

Поговорить как раз про хайп и не только участники Astana Media Week имели возможность на неформальной конференции Media Talks на тему «Критическое мышление: почему мы больше не верим всему, что видим, слышим и читаем». Cреди спикеров конференции – представители современной креа­тивной и медиаиндустрии: режиссер и сценарист, обладатель награды «Лучший режиссер музыкального клипа» Cannes World Film Festival Малик Зенгер, продюсер Bult House, Derekos, Qarabayr Асхат Халимов, президент фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова, популярный сторителлер Диас Камериданов и другие.