Самая многочисленная команда – у Казахстана

Фото: акимат Астаны

С 4 по 10 июля в Астане пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек. Соревнования состоятся на арене легкоатлетического спортивного комплекса Qazaqstan и соберут свыше 300 молодых спортсменов из 25 стран Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В престижном континентальном первенстве примут участие представители таких стран, как Узбекистан, Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Южная Корея, Кувейт и другие.

Самая многочисленная команда – у Казахстана. Честь страны на домашней арене будут защищать 36 спортсменов.

Юные атлеты в возрасте от 17 до 20 лет будут соревноваться в классических дисциплинах тяжелой атлетики: рывок и толчок. Победители будут определяться как в отдельных упражнениях, так и по сумме двоеборья.

Церемония открытия соревнований состоится 4 июля в 17:00 в легкоатлетическом спорткомплексе Qazaqstan. Вход для зрителей свободный.

Напомним, последний раз Казахстан принимал крупное международное соревнование по тяжелой атлетике в 2014 году, когда в Алматы прошёл чемпионат мира.

Чемпионат Азии в Астане открывает новую главу в истории казахстанской тяжелой атлетики. Это результат системных изменений, происходящих в отечественном спорте.