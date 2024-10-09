Астана принимает XXVII чемпионат Азии по настольному теннису

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Абзал Камбар

На площадке столичного ­Национального теннисного центра Beeline Arena впервые в истории ­Казахстана проходит первенство континента по настольному теннису.

Фото: olimpic.kz

В соревнованиях принимают участие 210 спортсменов из 26 стран Азии. Они будут бороться за звание сильнейших до 13 октября.

– Поздравляю всех любителей спорта с началом XXVII чемпионата Азии по настольному теннису! В Казахстане настольный теннис активно развивается, и наши спортсмены добиваются высоких результатов на международных аренах. Среди них – Кирилл Герасименко, трижды защищавший честь страны на Олимпийских играх, чемпион мира Алан Курмангалиев и другие.

Этот чемпионат – важное событие как для нашей страны, так и для всего континента. Сегодня мы встречаем лучших игроков мира и готовы продемонстрировать высокий уровень настольного тенниса в Азии, – отметил на торжественной церемонии открытия первенства вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев. Всем участникам соревнований он пожелал успехов.

В турнире участвуют сильнейшие игроки мира, среди которых олимпийские чемпионы Ван Чуцинь и Сунь Инша (Китай), серебряные призеры летних Игр Мива Харимото и Миу Хирано (Япония). Честь нашей страны защищают Кирилл Герасименко – участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, Токио-2020 и Париже-2024, Анастасия Лаврова – участница Олимпиады в Токио-2020, чемпион мира среди молодежи в миксте Алан Курмангалиев, а также призеры международных турниров Сарвиноз Миркадирова и Зауреш Акашева.

Мужская сборная Казахстана на старте одержала две победы в подгруппе и продолжает борьбу за выход в финальную восьмерку. В первой игре наши спортсмены сразились с командой КНДР, в составе которой выступал сереб­ряный призер летней Олимпиады в Париже в смешанном разряде Ри Чон Сик. Два очка добыл Кирилл Герасименко, а решающий матч выиграл Алан Курмангалиев, при этом Алан и Айдос Кенжигулов по одной встрече проиграли. Тем не менее итоговый счет 3:2 в нашу пользу.

В играх за попадание в финальную восьмерку теперь Казахстан встретится с победителем дуэли Таиланд – Саудовская Аравия.

#Астана #чемпионат Азии #настольный теннис

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