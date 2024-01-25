Astana Qazaqstan Team создали женскую велокоманду

Команда состоит из восьми гонщиц: Оссим Акпейл, Фаина Потапова, Виолетта Казакова, Бота Батырбекова, Алина Спирина, Аюстина Делиа Приятхна, Жасмик Каур Секхон, Дара Латифах.

- Безусловно мысль о создании женской команды посещала нас давно. Наши специалисты, в том числе, в лице опытного Дмитрия Седуна, уже занялись проработкой гоночного календаря и сформировали состав гонщиц, в данный момент они проходят предсезонную подготовку на командном тренировочном сборе. Впереди у нас много работы, и я уверен, что все, включая гонщиц и сотрудников новой женской велокоманды Astana Dewi Women Team, готовы выполнять ее на высшем уровне, – прокомментировал генеральный менеджер велокоманды Astana Pro Team Александр Винокуров.