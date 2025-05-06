Фото: пресс-служба театра

Спектакль поставлен по мотивам пьесы немецкого драматурга Бертольда Брехта «Кавказский меловый круг».

Автор перевода на казахский язык – Зулкарнай Сакиулы. Режиссер-постановщик - Улан Кабыл, художник-постановщик и художник по костюмам - Шынар Елембаева.

В центре истории - простая девушка Груша, которая во время войны спасает брошенного ребенка и становится ему настоящей матерью. Рискуя собственной жизнью, она защищает малыша от опасностей и несправедливости.

«Шеңбер» - глубокое сценическое произведение, затрагивающее важные темы гуманизма, справедливости и материнской любви. Постановка в жанре эпической драмы погружает зрителя в эмоциональное и интеллектуальное путешествие, предлагая заново осмыслить вечные человеческие ценности вне рамок времени и пространства.

В спектакле задействованы заслуженные деятели Казахстана, а также молодые актеры театра. Состав участников включает опытных профессионалов и представителей молодого поколения, что обеспечивает преемственность и высокое качество сценического исполнения.

Актерский состав спектакля: заслуженные деятели Казахстана Боранбай Молдабаев, Мейрам Кайсанов, Гульбаршын Кылышбай, актер Аманжол Молдахмет, Касымхан Бугыбай, Бакытгуль Батырханова, Дастан Алимов, а также Айман Карпсеитова, Нурсултан Есен, Нурбек Съезхан, Динара Егубаева, Айкоркем Туранова, Аяужан Малгаждарова, Акжан Курмашева, Кайыржан Садыков, Бибарыс Орман, Маргулан Наменов, Али Жарасулы, Нурхан Косанов, Бейбарыс Сарсенов.