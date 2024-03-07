Астанчанин переворачивал камеры видеонаблюдения в подъезде

На мужчину пожаловались соседи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, соседи утверждают, что он повернул обзор камер видеонаблюдения, установленных в подьезде дома и лифтовом помещении. Участковый ОМПС ОП УП района «Сарыарка» выехал на место и установил, что нарушителем является 33-летний житель столицы, который на свои действия дал признательные пояснения. Свои действия он объяснил тем, что якобы решил побаловаться. В отношении хулигана возбудили административное производство по признакам ст. 434 КРК об АП «Мелкое хулиганство».

— Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны привлек его к ответственности, с наложением взыскания в виде ареста сроком на 5 суток. Отбывать наказание он будет в специальном приемнике для административно задержанных ДП Астаны, — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что в Астане продолжается акция «Стоп, вандал», которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, лидеры мнений, неравнодушные жители города.

В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения общественного порядка и бережного отношения к городскому имуществу.